Governo japonês alerta população após sismo de magnitude superior a 8

O Japão emitiu hoje um alerta de um sismo de magnitude superior a 8,0, depois de um violento abalo ter atingido o norte do arquipélago e desencadeado um aviso de tsunami.

"Embora não seja certo que um sismo de grandes proporções venha efetivamente a ocorrer, pedimos que tomem medidas de preparação para catástrofes", declarou um representante do Governo perante a imprensa.

O abalo ocorrido hoje foi reavaliado para 7,7, depois de inicialmente ter sido avaliado com uma magnitude 7,4.

O sismo ocorreu às 16:53 locais (06:53 em Cabo Verde) nas águas do Pacífico, ao largo do norte da prefeitura de Iwate.

Os abalos foram tão violentos que fizeram tremer, durante mais de um minuto, grandes edifícios até Tóquio, a várias centenas de quilómetros do epicentro.

Uma onda de maremoto de 80 centímetros foi observada às 17:34 (07:34 em Cabo Verde) no porto de Kuji, situado na prefeitura de Iwate, segundo a agência meteorológica japonesa (JMA, na sigla em inglês).

A agência emitiu um alerta de maremoto e avisou que eram esperados danos causados pelas ondas.

O gabinete da primeira-ministra, Sanae Takaichi, anunciou rapidamente ter criado uma célula de gestão de crise.

Takaichi falou na televisão para pedir aos habitantes das zonas abrangidas pelos alertas que se abrigassem "em locais mais elevados e mais seguros".

Imagens do canal NHK captadas no solo e a partir do ar não mostravam danos visíveis imediatos em redor de vários portos de Iwate.

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