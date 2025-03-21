Ataque em Londres investigado como terrorista

A investigação está a ser conduzida pela unidade especializada no combate ao terrorismo, em articulação com a Polícia Metropolitana.

Um homem de 45 anos foi hoje detido sob suspeita de tentativa de homicídio, na sequência de um esfaqueamento de duas pessoas num bairro londrino conotado com a comunidade judaica, que estão em "estado estável", divulgou a polícia.

Segundo a Polícia Metropolitana de Londres, o alerta foi dado às 11:16 locais (9:16 em Cabo Verde), após relatos de várias pessoas esfaqueadas na Highfield Avenue, em Golders Green, bairro da zona norte da capital britânica com uma grande comunidade judaica e onde fica localizada uma sinagoga.

As primeiras informações sobre o incidente foram divulgadas pela organização de segurança da comunidade judaica Shomrim, que relatou que interveio após ter sido visto "um homem a correr pela Golders Green Road, armado com uma faca, tentando esfaquear transeuntes de origem judaica".

"A Shomrim reagiu imediatamente e deteve o suspeito. A polícia chegou ao local e utilizou um 'taser'. O homem já foi detido", avançou a organização.

Para o local foram destacados agentes da polícia, incluindo unidades armadas. O suspeito foi imobilizado com uma pistola de choque elétrico ('taser') e detido após ter tentado esfaquear agentes policiais.

As duas vítimas, um homem septuagenário e outro na casa dos 30 anos, foram assistidas no local por ferimentos de arma branca e transportadas para o hospital, encontrando-se em "estado estável", de acordo com a polícia.

A investigação está a ser conduzida pela unidade especializada no combate ao terrorismo, em articulação com a Polícia Metropolitana, para esclarecer as circunstâncias do incidente e possíveis ligações a atividades terroristas.

O responsável pela unidade antiterrorismo, Laurence Taylor, sublinhou que a investigação está ainda numa fase inicial, enquanto o superintendente-chefe Luke Williams destacou a rápida intervenção policial, que evitou consequências mais graves.

O ataque é o culminar de uma série de incidentes contra alvos judeus, nomeadamente o incêndio de ambulâncias da organização de voluntários Hatzola e um ataque a várias sinagogas.

Questionado no parlamento sobre o incidente de hoje durante o debate semanal com os deputados, o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, disse que o ataque é "profundamente preocupante".

O chefe do Governo manifestou-se "absolutamente claro" na determinação das autoridades britânicas em lidar com este tipo de agressões que, frisou, têm ocorrido "com demasiada frequência nos últimos tempos".

O presidente da Câmara Municipal de Londres, Sadiq Khan, também condenou o "ataque repugnante contra dois londrinos judeus" e agradeceu aos "heroicos voluntários da Hatzola e da Shomrim pela sua resposta rápida a este terrível incidente".

"A comunidade judaica de Londres tem sido alvo de uma série de ataques antissemitas chocantes. Não deve haver absolutamente nenhum lugar para o antissemitismo na sociedade. A Polícia Metropolitana intensificou as patrulhas de alta visibilidade na zona", adiantou o autarca londrino.

A comunidade judaica tem sido alvo de vários ataques incendiários nos últimos meses e pelo menos 26 pessoas foram detidas no âmbito das investigações lideradas pela unidade de combate ao terrorismo.

Oito suspeitos foram acusados de crimes relacionados com fogo posto e uma pessoa já foi condenada.

A polícia britânica está a investigar um grupo denominado Harakat al-Yamin al-Islamiyya (Hayi), suspeito de ser pró-Irão, que reivindicou incêndios e tentativas de incêndio recentes contra locais ligados à comunidade judaica em Londres e contra as instalações da televisão em língua persa Iran International, classificada como organização terrorista por Teerão.