Japão e Austrália discutem abastecimento energético e minerais

A primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, reuniu-se hoje com o homólogo da Austrália, Anthony Albanese, para conversações centradas no abastecimento energético, fortemente afetado pela guerra no Médio Oriente.

A energia, os minerais estratégicos e a defesa estão na ordem do dia do encontro entre os dois líderes, que deverão fazer uma declaração à imprensa ainda hoje.

A Austrália é um importante fornecedor de carvão e gás natural liquefeito ao Japão, que, por sua vez, assegura cerca de 7% das necessidades australianas de gasóleo.

"O gás ocupa um lugar central em todas as nossas discussões, pois é o pilar fundamental da segurança energética comum entre os nossos países", declarou a ministra japonesa dos Negócios Estrangeiros, Penny Wong, aos jornalistas, em Camberra, antes das conversações.

"Os nossos parceiros de exportação sempre nos deram a entender que esperavam de nós fiabilidade", acrescentou.

O estreito de Ormuz, por onde transita, em tempos de paz, um quinto do petróleo e do gás natural mundiais, está em grande parte bloqueado desde o início dos ataques de Israel e dos Estados Unidos contra o Irão, a 28 de fevereiro.

O Governo japonês indicou também que procura garantir um abastecimento estável de minerais estratégicos, indispensáveis para o fabrico de semicondutores, baterias de veículos elétricos e sistemas de armamento.

A Austrália é um fornecedor importante de minerais críticos, setor largamente dominado pela China, que controla o abastecimento mundial de terras raras.

"Queremos garantir a nossa resiliência numa época marcada por inúmeras perturbações económicas e globais", afirmou Wong. "Os minerais estratégicos são indispensáveis para a nossa economia", acrescentou.

A Austrália e o Japão reforçaram nos últimos anos os laços em matéria de defesa, tendo celebrado em 2025 um acordo no valor de 10 mil milhões de dólares australianos (6,14 mil milhões de euros), que prevê o fornecimento pelo Japão de navios de guerra da classe Mogami à Armada australiana.

Num discurso proferido no Vietname no sábado, Sanae Takaichi prometeu que o Japão irá desempenhar "um papel ainda mais ativo" para garantir uma região Ásia-Pacífico "livre e aberta".

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