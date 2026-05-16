Nigéria confirma morte de alto responsável do EI em operação com EUA

O presidente nigeriano, Bola Tinubu, e o exército confirmaram hoje a morte, na Nigéria, de um alto responsável do grupo Estado Islâmico (EI) durante uma operação conjunta com forças norte-americanas.

"As nossas forças armadas nigerianas, determinadas e a trabalhar em estreita colaboração com as forças armadas dos Estados Unidos, conduziram uma operação conjunta ousada que desferiu um duro golpe nas fileiras do Estado Islâmico", declarou Tinubu num comunicado, confirmando um anúncio feito poucas horas antes pelo homólogo norte-americano, Donald Trump.

Segundo as forças de defesa nigerianas, Abou Bilal al-Minuki era um "alto responsável do grupo Estado Islâmico e um dos terroristas mais activos do mundo".

Algumas horas mais cedo, Trump afirmou que o segundo em comando do movimento extremista tinha sido eliminado na Nigéria, numa operação conjunta com o exército nigeriano.

"As corajosas forças americanas e as Forças Armadas da Nigéria executaram impecavelmente uma missão meticulosamente planeada e muito complexa para eliminar do campo de batalha o terrorista mais ativo do planeta", disse Trump.

Al-Minuki "pensava que se podia esconder em África, mas não sabia que tínhamos fontes a manter-nos informados sobre as suas atividades", acrescentou Trump.

Numa mensagem publicada na rede social que detém, Truth Social, Trump sublinhou que al-Minuki "não vai mais aterrorizar o povo africano nem ajudar a planear operações contra norte-americanos".

No mesmo dia em que regressou de uma visita de Estado à China, Trump disse que a "operação global" do EI está "consideravelmente enfraquecida" com a morte de al-Minuki e agradeceu ao Governo da Nigéria a colaboração na missão antiterrorista.

A 16 de fevereiro, as Forças Armadas da Nigéria anunciaram a chegada de aproximadamente uma centena de militares norte-americanos à Base Aérea de Bauchi, no noroeste do país, para reforçar o combate às ameaças terroristas.

O nordeste da Nigéria tem sofrido ataques do grupo fundamentalista islâmico Boko Haram desde 2009. A violência intensificou-se após 2016, com o surgimento de um grupo dissidente do Estado Islâmico da Província da África Ocidental.

No noroeste do país, o Lakurawa, um grupo aparentemente ligado à organização terrorista Estado Islâmico da Província do Sahel, também tem vindo a realizar ataques nos estados de Kebbi e Sokoto há vários anos.

Os combates intensificaram-se desde que os Estados Unidos, juntamente com as forças locais, realizaram uma série de ataques aéreos no final de 2025 contra posições dos fundamentalistas no noroeste da Nigéria.