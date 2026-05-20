Autarquia de Paris investiga abusos sexuais em dezenas de creches

Um escândalo sexual está a chocar e a preocupar em França depois de se ter tomado conhecimento de dezenas de casos de abuso e violação em escolas primárias e creches na capital do país. Só esta quarta-feira foram detidas 16 pessoas por possível envolvimento nos crimes acima referidos.

Conforme o Notícias ao Minuto, que cita o France 24, foram abertos inquéritos em pelo menos 84 instituições de ensino, em que se incluem cerca de 20 escolas primárias e uma dezena de creches.

Em causa estarão trabalhadores contratados para atividades extracurriculares nestas instituições de ensino. E em investigação estão crimes de abuso e violação sexual bem como de ameaças e violência física. As vítimas têm entre 3 e 10 anos.

Na sequência da investigação, que já dura há vários meses, foram detidas esta manhã de quarta-feira 16 pessoas da escola Saint-Dominique. Todas foram acusadas de "atos de natureza e gravidade variadas" contra crianças em escolas parisienses, afirmou a procuradoria.

"Todos os distritos parisienses estão afetados [pela investigação]", especificou a mesma entidade, acrescentando que, "em termos de processos, tivemos três inquéritos preliminares abertos [por juízes de instrução] e cinco intimações para comparecimento perante o tribunal criminal".

Mais de 70 profissionais envolvidos

Embora o escândalo tenha começado no outono de 2025, o autarca de Paris, Emmanuel Grégoire (Partido Socialista), que assumiu o cargo há pouco tempo, anunciou em março um conjunto de medidas destinadas a combater os abusos sexuais em atividades extracurriculares que custará cerca de 20 milhões de euros.

Desde então, só este ano, no total, 78 profissionais foram despedidos, incluindo 31 por suspeita de má conduta sexual.

Apesar do escândalo, o autarca já tentou transmitir uma mensagem de confiança aos pais e familiares das crianças.

"Quero dizer aos pais que eles devem ter confiança. Erros foram cometidos, não devemos colocar todos os profissionais no mesmo saco, a grande maioria deles são profissionais de altíssima qualidade no apoio prestado [...]. Quero dizer aos pais que eles devem confiar na sua escola", disse Emmanuel Grégoire, citado pela Radio France.

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