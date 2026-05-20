Sánchez reafirma "todo o apoio" a Zapatero: "Presunção de inocência"

Primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, voltou a reforçar o seu apoio a José Luis Zapatero, alegando o respeito pela "presunção de inocência" do ex-governante.

segundo o Notícias ao Minuto, Pedro Sánchez reiterou, esta quarta-feira, o seu apoio ao antigo primeiro-ministro espanhol José Luis Rodríguez Zapatero, que está a ser investigado por um juiz "por delitos de tráfico de influências e outros conexos".

"Todo o meu apoio a Zapatero", afirmou Pedro Sanchez, esta manhã, numa sessão no Congresso espanhol, pedindo respeito pela "presunção de inocência" do ex-governante e afirmando ao seu opositor Alberto Núñez Feijóo que o partido não vai receber lições de moral de quem tem tanto por esconder.

O antigo primeiro-ministro de Espanha entre 2004 e 2011, José Luis Rodriguez Zapatero, foi chamado para depor em tribunal a 2 de junho. Em causa está uma investigação que envolve a companhia aérea Plus Ultra.

O primeiro-ministro espanhol e líder do Partido Socialista (PSOE), Pedro Sánchez, já tinha apelado à defesa do ex-líder do governo José Luis Rodríguez Zapatero e reconheceu que são "momentos duros" para a formação política.

Sánchez defendeu que Zapatero fez "muito bem e continua a fazer" pela "causa socialista".

José Luis Rodríguez Zapatero, de 65 anos, primeiro-ministro entre 2004 e 2011 e ex-líder do PSOE, vai ser ouvido em 2 de junho "como investigado" por um juiz "por delitos de tráfico de influências e outros conexos", disse a Audiência Nacional de Espanha, num comunicado.

Em causa está um processo judicial "aberto para investigar o resgate da companhia aérea Plus Ultra", segundo a Audiência Nacional, uma instância central de investigação judicial em Espanha.

Fontes judiciais citadas pelos meios de comunicação social espanhóis revelaram que Zapatero está indiciado por três crimes: organização criminosa, tráfico de influências e falsificação.

Zapatero garantiu ontem inocência e prometeu total colaboração com a justiça. "Toda a minha atividade pública e privada desenvolveu-se sempre com respeito absoluto respeito pela legalidade", afirmou num vídeo enviado aos órgãos de comunicação espanhóis.

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