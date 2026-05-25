Libertadas 11 mulheres e adolescente vítimas de rede de prostituição

A Polícia Nacional de Espanha libertou em Madrid 11 mulheres e uma rapariga de 15 anos obrigadas a trabalhar com rede de prostituição, anunciou hoje a força de segurança.

Foram detidas 11 pessoas e fechados cinco locais de prostituição em Madrid nas mesmas operações, que levaram ao desmantelamento de duas organizações criminosas, disse.

As mulheres eram levadas de outros países para Espanha e depois coagidas com métodos relacionados com alegadas "religiões obscuras" e vigiadas com câmaras.

Eram também, em alguns casos, obrigadas a consumir drogas, a ter sexo com clientes sem proteção, com algumas delas a contraír doenças sexualmente transmissíveis, e a fazerem abortos, acrescentou a polícia.

Num dos locais de prostituição, a polícia encontrou uma rapariga de 15 anos que era obrigada a atender as chamadas de clientes.

Segundo a polícia, esta rapariga chegava a atender 100 chamadas por dia e organizava as visitas dos clientes ao local.

Em alguns dos casos, as mulheres foram aliciadas nos países de origem com promessas de trabalho em Espanha e contraíram dívidas de 10 mil euros com as pessoas que lhes fizeram essa promessas. Em Espanha, eram obrigadas a pagar a dívida com serviços sexuais.

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