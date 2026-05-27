Índia e Vietname em alerta máximo com temperaturas perto de 48 graus

As autoridades indianas e vietnamitas declararam o estado de alerta máximo devido a calor extremo, com os termómetros perto dos 48 graus centígrados no norte da Índia e dos 40 no país do Sudeste Asiático.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, apelou hoje à população para "tomar o máximo de precauções possível" perante as temperaturas muito elevadas, noticiou a agência espanhola EFE.

Pediu também que as pessoas se mantivessem em alerta face a sintomas compatíveis com golpes de calor, como tonturas ou náuseas, especialmente em crianças e idosos.

"Ignorar estes sinais de aviso pode tornar-se perigoso", disse Modi aos 1,47 mil milhões de residentes no país do sul da Ásia, o mais populoso do mundo.

Modi recordou a importância de manter a hidratação, descansar sempre que possível e evitar sair à rua nas horas de maior calor.

Na semana passada, o Departamento Meteorológico da Índia (IMD) já tinha antecipado que as ondas de calor seriam cada vez mais longas, fortes e frequentes, prevendo-se uma subida ainda maior das temperaturas no próximo trimestre.

No Vietname, o Centro Nacional de Previsão Hidrometeorológica alertou que o país entrou na "fase máxima de uma intensa vaga de calor", com temperaturas acima dos 40º, noticiou hoje o órgão oficial Vietnam Plus.

Na capital, Hanói, a sensação térmica superou os 40º na terça-feira, levando as autoridades a apelar à população para evitar a exposição prolongada ao sol.

A temperatura é ainda mais elevada nos centros urbanos devido ao efeito de "ilha de calor urbana", influenciado pela forte presença de asfalto e betão e pela baixa densidade de vegetação na área metropolitana, segundo o jornal.

Em resposta, as autoridades pediram às escolas para organizarem atividades ao ar livre apenas ao início da manhã e recomendaram às empresas de construção o adiantamento dos turnos matutinos ou o adiamento dos vespertinos.

Além do Vietname, as Filipinas e a Tailândia também registaram um aumento das temperaturas, embora o fenómeno esteja a ser atenuado pelo início da época das chuvas de monção.

A China prevê que o pico de procura de eletricidade atinja os 1.600 milhões de quilovátios este verão, mais 90 milhões do que em 2025, face à possibilidade de um fenómeno El Niño intenso.

Trata-se de um fenómeno climático global originado por um aumento das temperaturas do oceano Pacífico.

De acordo com a Organização Meteorológica Mundial, o novo episódio El Niño poderá surgir entre maio e julho, o que tem levado várias agências meteorológicas da Ásia e do Pacífico a emitir alertas de prevenção.

A situação coincide ainda com temperaturas elevadas em boa parte da Europa, como Portugal e Espanha, obrigando vários governos a decretar alertas de calor e a reforçar as precauções contra incêndios florestais.

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