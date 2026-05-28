Hantavírus: União Europeia recebe antiviral experimental doado pelo Japão

O Japão doou à União Europeia (UE) cerca de 1.400 comprimidos de um antiviral experimental contra o hantavírus, anunciou hoje a Comissão Europeia, que acrescenta que poderá ser utilizado pelos Estados-membros para tratar doentes ou realizar ensaios clínicos.

Em comunicado, a Comissão Europeia refere que "as primeiras doses de um antiviral experimental para o tratamento do hantavírus estão a ser enviadas para França, Espanha e os Países Baixos, para tratar doentes ou realizar ensaios clínicos".

"Embora atualmente não existam medicamentos ou vacinas aprovados para o tratamento ou prevenção do hantavírus, a Agência Europeia de Medicamentos identificou o Favipiravir como o candidato mais plausível para utilização no âmbito de ensaios clínicos ou de protocolos de uso compassivo", refere o executivo, que acrescenta que os Estados-membros é que vão decidir como é que utilizam o antiviral.

A Comissão Europeia refere que, no total, a empresa japonesa Fujifilm Pharmaceuticals doou cerca de 1.400 comprimidos deste antiviral experimental, "graças à forte parceria União Europeia (UE)-Japão em matéria de preparação e resposta a emergências de saúde".

"A Comissão tem estado em contacto contínuo com os Estados-membros desde o [início] do surto [de hantavírus] para assegurar um acesso rápido a potenciais medicamentos ou tratamentos, tendo conseguido facilitar este envio de Favipiravir a pedido da França, da Espanha e dos Países Baixos", indica-se.

Citada neste comunicado, a comissária europeia para a Gestão de Crises, Hadja Lahbib, defende que a "solidariedade e a ação rápida salvam vidas", frisando que, devido à cooperação entre a UE e o Japão, o executivo comunitário conseguiu "garantir rapidamente o acesso a tratamentos potencialmente salvadores contra o hantavírus para pacientes europeus".

"Isto mostra o valor da preparação, cooperação e de parcerias globais fiáveis", salienta.

O executivo comunitário acrescenta ainda que está a tentar adquirir mais doses deste antiviral experimental, para poderem ser utilizadas caso sejam detetados mais casos de hantavírus nas próximas semanas.

Os hantavírus são vírus zoonóticos, caracterizados por infetar roedores, e diferentes espécies circulam na Europa, na Ásia e no continente americano. Apenas algumas das espécies estão associadas a infeção humana, caso em que podem causar doença grave.

Um surto deste vírus foi detetado no navio cruzeiro MV Hondius, com 147 passageiros e tripulantes a bordo, que chegou às Canárias em 10 de maio, após uma viagem que começou em Ushuaia, na Argentina, e os levou a várias ilhas do Atlântico.

Durante a viagem, surgiram vários casos de hantavírus, resultando em três mortes.

A origem deste surto de hantavírus ainda é desconhecida, mas, segundo a OMS, a primeira contaminação deverá ter ocorrido antes do início da expedição a 01 de abril, pois o primeiro passageiro a morrer, um holandês de 70 anos, apresentou sintomas já a 06 de abril.

O período de incubação do vírus situa-se entre uma a seis semanas e não existe vacina nem tratamento específico contra o hantavírus, que pode provocar uma síndrome respiratória aguda.

A taxa de letalidade - percentagem de pessoas doentes que morrem após contrair a infeção - deste surto é, nesta fase, de 27%, segundo a OMS.

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