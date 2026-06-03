Especialistas da ONU criticam a escalada de ameaças dos EUA contra Cuba

Especialistas em direitos humanos das Nações Unidas manifestaram hoje profunda preocupação com a escalada de ameaças e medidas coercivas do Governo dos Estados Unidos contra Cuba, algo que compararam a "práticas da época colonial".

Declarações como a do Presidente norte-americano, Donald Trump, que este ano afirmou que "conquistar Cuba" seria "uma honra", refletem "uma estratégia de coação profundamente preocupante contra um Estado soberano", indicaram os relatores independentes mandatados pela ONU, mas que não falam em nome da organização multilateral.

Esse tipo de pressão insere-se numa estratégia que inclui décadas de embargo contra Cuba, a sua inclusão na lista de Estados patrocinadores do terrorismo, o recente bloqueio de combustível e a imposição de medidas coercivas a terceiros, alertaram.

Os especialistas lamentaram também a recente acusação norte-americana contra o ex-presidente cubano, Raul Castro, algo que consideraram igualmente uma tentativa de minar a soberania cubana.

"Esta utilização indevida de procedimentos judiciais nacionais contra chefes de Estado em exercício ou aposentados como instrumento de política externa coerciva constitui um abuso processual que viola os princípios da igualdade soberana e da autodeterminação consagrados na Carta das Nações Unidas", afirmaram.

O comunicado é assinado pelos relatores da ONU para a luta antiterrorista, Ben Saul, e sobre o impacto das sanções unilaterais, Zaina Jallad, bem como pelo perito independente para a promoção de uma ordem internacional democrática e equitativa, George Katrougalos.

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