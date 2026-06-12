MNE iraniano afasta conclusão de acordo com EUA e rejeita cedências

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão afirmou hoje que a República Islâmica não chegou a qualquer "conclusão final" sobre um acordo com os Estados Unidos, contrariando o Presidente norte-americano, e que mantém as suas "linhas vermelhas".

Em declarações divulgadas pela agência oficial de notícias Tasnim, o porta-voz da diplomacia iraniana, Ismail Bagaei afirmou que "a maior parte do texto foi finalizado", mas que a Casa Branca continua a "mudar de posição" em relação às negociações.

A República Islâmica não está disposta a ceder nas suas "linhas vermelhas", adiantou.

Bagaei qualificou de "especulações" as afirmações de Donald Trump de que o acordo estava concluído e seria assinado nos próximos dias.

Trump suspendeu hoje ataques contra a República Islâmica, horas depois de anunciá-los, alegando que um acordo foi "levado ao mais alto nível da liderança iraniana e aprovado".

Mais tarde, questionado se o Líder Supremo do Irão, Mojtaba Khamenei, tinha aprovado o designado "memorando de entendimento" entre Washington e Teerão, Trump respondeu afirmativamente.

"Pelo que percebi, a resposta é sim", afirmou o Presidente norte-americano.

"Acabámos de chegar a um acordo ótimo para pôr fim à guerra com o Irão e, assim que os documentos forem finalizados, o que deverá acontecer nos próximos dias, provavelmente faremos a assinatura, talvez na Europa", disse o líder norte-americano.

Decorrem há semanas as negociações indiretas entre Teerão e Washington para tentar pôr fim à guerra, iniciada a 28 de fevereiro com os ataques norte-americanos e israelitas contra o Irão, a que este país respondeu disparando mísseis e 'drones' contra países vizinhos.

Apesar de Trump ter anunciado por várias vezes a iminência de um acordo, e com um cessar-fogo em vigor desde 08 de abril, nos últimos dias os dois lados envolveram-se em trocas de fogo cada vez mais intensas.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, saudou hoje o Presidente norte-americano pelo memorando com Teerão anunciado por Donald Trump, que se comprometeu, no final das negociações, com a limitação nuclear e de fabrico de mísseis da República Islâmica.

Segundo o gabinete do chefe do governo israelita, Trump elucidou hoje Netanyahu sobre o "memorando de entendimento (MOU) em fase de negociação com o Irão", ainda não confirmado por este país.

Netanyahu "manifestou o seu apreço pelo compromisso do Presidente Trump de que o acordo final, na conclusão das negociações, incluirá a remoção do material [nuclear] enriquecido, o desmantelamento das infraestruturas de enriquecimento, limites à produção de mísseis e o fim do apoio iraniano aos seus grupos terroristas na região", adiantou a mesma fonte.