Novo sismo de magnitude 6,2 abala Filipinas

Um sismo de magnitude 6,2 na escala de Ritcher atingiu hoje a costa sul das Filipinas, anunciou o Serviço Geológico dos EUA, uma semana depois de um tremor semelhante na mesma região ter feito pelo menos 65 mortos.

O sismo ocorreu na costa da ilha de Mindanao às 17h18 locais (10h18 em Lisboa), a uma profundidade de 112 quilómetros, adiantou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

Não foi emitido um alerta de 'tsunami'.

Até ao momento, não foram relatadas vítimas ou danos, afirmou o responsável do gabinete de catástrofes da província de Davao Oriental (Filipinas), Kaiser Cadiz, citado pela agência francesa de notícias AFP.

"A nossa prioridade agora é monitorizar a costa para determinar se há sinais de que a água recuou", o que indica um 'tsunami' iminente, explicou.

Há uma semana, a 08 de junho, um sismo de magnitude 7,8 atingiu a costa da ilha de Mindanau, o ponto mais oriental do arquipélago filipino, provocando o colapso de vários edifícios, deslizamentos de terra e a deslocação de milhares de pessoas.

A agência nacional de catástrofes estimou hoje que o sismo da semana passada tenha provocado 65 mortos, sendo que pelo menos 36 pessoas continuam desaparecidas.

De acordo com informações avançadas no domingo pelo Ministério do Ambiente filipino, o sismo fez com que o fundo do oceano subisse até dois metros em algumas zonas costeiras.

Localizadas no chamado "Anel de Fogo do Pacífico", uma zona de intensa atividade sísmica, as Filipinas sofrem sismos quase diariamente.

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