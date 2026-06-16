Brasil: 75 países vão discutir os desafios da segurança hídrica

Representantes de cerca de 75 países discutirão os desafios da segurança hídrica entre hoje e sexta-feira na cidade do Rio de Janeiro para a 13.ª Cúpula Mundial das Bacias Hidrográficas 2026.

Organizado pela Rede Internacional de Organismos de Bacia (RIOB) e pela Secretaria de Estado do Ambiente e da Sustentabilidade do Rio de Janeiro, o evento visa promover a colaboração e soluções inovadoras para uma segurança hídrica sustentável.

A Cúpula Mundial das Bacias Hidrográficas é um dos principais fóruns globais sobre gestão integrada de recursos hídricos, e esta edição reunirá representantes de governos, organismos de bacia, instituições financeiras internacionais, agências da ONU, centros de pesquisa e especialistas.

A programação conta com debates e estudos de caso sobre soluções relacionadas à segurança hídrica, adaptação às mudanças climáticas, governança da água e resiliência dos territórios.

Os desafios para conciliar o desenvolvimento urbano, costeiro e rural com segurança hídrica também é outro assunto previsto na programação, assim como discussão sobre uso de dados para monitoramento.

Na quinta-feira, o Brasil assumirá a presidência Rede Internacional de Organismos de Bacia, até então presidida pela França.

Já na sexta-feira, a organização do evento promoverá visitas técnicas à Estação de Tratamento de Água do Guandu, a maior estação de tratamento de água do mundo, além de visitas à Baía de Guanabara e mananciais históricos do Rio de Janeiro.

O evento de quatro dias no Rio de Janeiro servirá também como preparação para a próxima Conferência das Nações Unidas sobre a Água, a ser realizada em Abu Dhabi em dezembro deste ano.