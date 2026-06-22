Primeiro-ministro inglês demite-se

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, anunciou esta segunda-feira, que irá abandonar a liderança do Partido Trabalhista, desencadeando o processo de sucessão que deverá culminar com a escolha de um novo chefe do Governo até Setembro.

Numa declaração à porta da residência oficial, no número 10 de Downing Street, Starmer afirmou que a decisão foi tomada colocando “o país em primeiro lugar” e revelou já ter informado o rei sobre a sua saída.

“Todas as decisões que tomei tiveram como objetivo colocar em primeiro lugar o país que amo. É por isso que vou demitir-me do cargo de líder do Partido Trabalhista. Falei esta manhã com Sua Majestade o rei para o informar da minha decisão”, declarou.

O líder trabalhista explicou que solicitará ao Comité Executivo Nacional do partido a definição de um calendário para a eleição da nova liderança. As candidaturas deverão abrir a 9 de Julho e o processo ficar concluído antes das férias parlamentares de verão.

Segundo Starmer, caso haja uma disputa interna, o calendário permitirá que o novo líder assuma funções antes do regresso do Parlamento, previsto para Setembro.

Até à conclusão do processo, Keir Starmer manter-se-á como primeiro-ministro, comprometendo-se a assegurar uma transição de poder “ordenada e estável”.

A decisão surge num contexto de crescente pressão dentro do Partido Trabalhista. A popularidade de Starmer tem vindo a cair nas sondagens e a liderança foi fortemente contestada após uma série de erros políticos e dos resultados decepcionantes alcançados pelo partido nas eleições locais e regionais realizadas em Maio.