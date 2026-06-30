Inundações: Pelo menos 24 pessoas morreram no Gana e Costa do Marfim

Inundações e deslizamentos de terra provocados por dias de chuvas torrenciais nas capitais do Gana e da Costa do Marfim, Acra e Abidjan, respetivamente, provocaram a morte de pelo menos 24 pessoas, comunicaram hoje as autoridades.

Edifícios inteiros e estradas ficaram submersos em Acra na segunda-feira, cortando o acesso a várias áreas da capital ganesa e da cidade vizinha de Tema.

Pelo menos 12 mortes foram confirmadas no Gana, disse à Associated Press (AP) o porta-voz do Serviço Nacional de Bombeiros do Gana, Alex King Nartey.

Na Costa do Marfim, vários dias de chuva provocaram inundações que causaram a morte a mais de uma dezena de pessoas, a maioria nos municípios de Attécoubé e Yopougon, na capital, Abidjan, de acordo com a ministra da Coesão Nacional, Myss Belmonde Dogo.

Vídeos das inundações em Acra mostraram residentes a nadar em águas que lhes chegavam ao pescoço para resgatar vizinhos encurralados, e veículos abandonados em estradas inundadas.

O acesso às áreas afetadas é "um grande problema" para os serviços de emergência, que tiveram de solicitar a ajuda do exército, disse Nartey.

Vários bairros no Gana permaneciam parcialmente inundados na manhã de hoje.

A Agência Meteorológica do Gana apelou aos habitantes locais para se prepararem para mais chuva esta semana em Acra.

As inundações mortais são comuns em partes de África, que se encontra entre as regiões mais vulneráveis a fenómenos meteorológicos extremos, apesar de ser responsável por uma pequena fração das emissões globais de gases com efeito de estufa, segundo a Organização Meteorológica Mundial.

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