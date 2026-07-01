Fortes chuvas causaram um morto na Roménia e outro na Áustria

As tempestades ocorridas após a onda de calor que atingiram o centro da Europa fizeram um morto na Roménia e outro na Áustria, anunciaram hoje fontes oficiais.

Na Roménia, as fortes chuvas atingiram várias regiões - incluindo a capital, Bucareste - entre a noite de terça-feira e a manhã de hoje, inundando casas e arrancando árvores.

Imagens divulgadas pelos serviços de emergência romenos mostram equipas a remover ramos que caíram sobre os carros, enquanto os moradores caminham por ruas inundadas com a água a chegar à altura da cintura.

Em Ganeasa, perto de Bucareste, uma pessoa foi encontrada morta dentro de um carro atingido pela queda de uma árvore, disseram os serviços de emergência.

A Áustria também foi afetada por tempestades em várias regiões desde domingo, provocando deslizamentos de terra no Tirol, entre outros incidentes.

Um homem de 26 anos morreu na terça-feira depois de ter sido atingido por um ramo de árvore arrancado pela tempestade no distrito de Perg.

As fortes chuvas ocorreram após uma onda de calor excecional que durou mais de uma semana, período em que foram batidos vários recordes históricos de temperatura em toda a Europa.

Segundo os cientistas, as alterações climáticas provocadas pelas emissões de gases com efeito de estufa estão a aumentar a frequência e a intensidade dos eventos climáticos extremos.

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