Le Pen admite desistir das presidenciais se usar pulseira eletrónica

A líder da extrema-direita francesa admitiu hoje afastar-se das eleições presidenciais de França se o tribunal de recurso de Paris determinar o uso de pulseira eletrónica devido à alegada apropriação indevida de fundos da União Europeia.

O tribunal de recurso vai proferir a decisão na próxima terça-feira.

Marine Le Pen, de 57 anos, contestou uma decisão de Março de 2025 que a considerou - bem como a outros membros do partido União Nacional - culpada pelo uso indevido de fundos do Parlamento Europeu na contratação de assessores entre 2004 e 2016.

Supostamente, os assessores teriam trabalhado para o partido em vez de desempenharem funções parlamentares.

Caso seja novamente condenada, Marine Le Pen pode ser proibida de exercer cargos públicos, assim como pode vir a ser obrigada a usar uma pulseira eletrónica.

"Se puder ser candidata serei candidata, mas desde que consiga fazer campanha", disse Le Pen em entrevista ao canal LCI na noite de quarta-feira.

Questionada especificamente sobre se uma pulseira eletrónica seria o principal obstáculo, respondeu que a sentença pode vir a impedir a candidatura.

"Claro. Não posso depender de um juiz para me autorizar a realizar um comício de campanha (...) ou a visitar um mercado", afirmou.

Marine Le Pen negou as acusações de que estaria no centro de um esquema fraudulento destinado a desviar fundos da União Europeia.

A França vai realizar a primeira volta das eleições presidenciais a 18 de Abril de 2027, com a segunda volta marcada para o dia 02 de Maio.

Em Março de 2025, um tribunal de Paris decidiu que Le Pen estava no centro de "um esquema fraudulento" utilizado pelo partido para desviar 2,9 milhões de euros em fundos do Parlamento Europeu.

A líder do partido de extrema-direita francês foi proibida de exercer cargos públicos durante cinco anos e a dois anos de prisão domiciliária com uso de pulseira eletrónica.

Le Pen é apontada como uma das principais candidatas para suceder ao Presidente Emmanuel Macron na eleição presidencial francesa de 2027, caso possa concorrer.

Se não puder candidatar-se, o partido de extrema-direita francês deve apresentar Jordan Bardella, de 30 anos de idade.

Questionada sobre as diferenças entre ambos, Le Pen afirmou ser a candidata natural do partido político.

"Somos complementares. Acredito que tenho uma certa experiência, mas o Jordan (Bardella) possui um dinamismo absolutamente incrível, tem a força e a energia da juventude", disse Marine Le Pen.

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