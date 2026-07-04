Brasil tem superavit de 37 mil ME no primeiro semestre com alta de 40% comparado ao ano passado

​O Brasil registou um superávit comercial de 42,35 mil milhões de dólares (37,02 mil milhões de euros) neste primeiro semestre, valor 40,3% superior ao do mesmo período de 2025, informou na sexta-feira o Governo brasileiro.

De janeiro a junho, as exportações somaram 184,8 mil milhões de dólares, com alta de 11,5% na média por dia útil, enquanto as importações contabilizaram 142,4 mil milhões de dólares, com alta de 5,1% na média por dia útil.

Apenas no mês de junho, o país registou superávit de 9,8 mil milhões de dólares (8,56 mil milhões de euros na cotação atual), um aumento de 66% em relação ao mesmo mês do ano passado.

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) brasileiro considerou que as exportações no mês de junho a maior de toda a série histórica para todos os meses, quando foi registada 36,3 mil milhões de dólares (31,73 mil milhões de euros).

Esse aumento nas exportações em junho, justificou o governo brasileiro, estão relacionadas ao aumento das vendas de petróleo bruto, aeronaves, combustíveis, carne e soja, uma vez que alguns desses produtos sofreram valorização devido os efeitos da Guerra no Médio Oriente.