Síria reage a explosões junto ao hotel onde estava Macron

Fonte diplomática síria afirmou hoje que o país não será desestabilizado por "atos terroristas", após a explosão de duas bombas nas imediações do hotel onde se encontrava o presidente francês, Emmanuel Macron.

Em declarações à agência France-Presse (AFP), sob condição de anonimato, a fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros assegurou que a Síria continuará a aprofundar a sua abertura internacional.

"O país está a caminhar para expandir as suas parcerias internacionais e qualquer tentativa de minar a segurança ou o processo de abertura irá falhar", afirmou a fonte.

As declarações surgem na sequência das explosões registadas nas proximidades do hotel onde Macron se encontrava durante uma visita oficial ao país.

As autoridades sírias não divulgaram, até ao momento, informações sobre os autores ou as circunstâncias dos ataques.

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