Portugal: Cabo-verdiana entre as duas vítimas mortais do acidente com autocarro em Agualva-Cacém

Uma jovem cabo-verdiana de 25 anos está entre as duas vítimas mortais do acidente envolvendo um autocarro da Carris Metropolitana, ocorrido na manhã de ontem em Agualva-Cacém, em Sintra, que provocou ainda 20 feridos.

Segundo apurou a Inforpress junto de cabo-verdianos residentes em Agualva-Cacém, a malograda era natural do concelho de Santa Cruz, ilha de Santiago.

De acordo com a agência Lusa, o acidente ocorreu cerca das 09:42 da manhã de ontem, no interior do túnel de acesso à estação ferroviária de Agualva-Cacém, quando um autocarro da Carris Metropolitana se despistou e atropelou duas mulheres.

A cidadã cabo-verdiana e a outra vítima mortal, uma mulher de 60 anos, morreram na sequência do atropelamento, enquanto 20 passageiros ficaram feridos.

A morte da jovem cabo-verdiana gerou manifestações de pesar entre familiares, amigos e a comunidade cabo-verdiana residente em Portugal, que recorreram às redes sociais para prestar homenagem à vítima, que assim como muitos jovens vieram para Portugal em busca de melhores condições de vida.