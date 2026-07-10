Doze mortos em incêndio na Andaluzia: "Tragédia sem precedentes"

Doze pessoas morreram num incêndio florestal que deflagrou na noite de quinta-feira, perto de Almería, na comunidade autónoma da Andaluzia, no sul da Espanha, informaram hoje as autoridades regionais.

A tragédia representa "o incêndio mais devastador até à data" na região, segundo os serviços de emergência da Andaluzia (112). O conselheiro de Saúde, Presidência e Emergências, Antonio Sanz, descreveu a situação como uma "tragédia sem precedentes", lamentando estas doze vítimas.

"Não há palavras para descrever tamanha dor. É uma notícia terrível e hoje os corações de todos os andaluzes estão de luto", expressou Sanz após a divulgação dos novos números.

A delegada do governo regional da província, Patricia Navarro, afirmou também esta noite que 1.000 pessoas foram retiradas por precaução devido ao incêndio florestal que deflagrou na tarde de quinta-feira em Benahavís (Málaga).

O incêndio continua ativo, com cerca de 180 bombeiros envolvidos no combate.

O perímetro do incêndio está mais de 60% dominado, de acordo com o Serviço Andaluz de Combate a Incêndios Florestais (Infoca).

Após o anoitecer, os recursos aéreos, que chegavam a treze na tarde de quinta-feira, foram retirados.