Sismo na região dos Andes no Peru faz 5 mortos e deixa 300 desalojados

Um sismo de magnitude 5,5 atingiu a região dos Andes no Peru e fez pelo menos cinco mortos, deixando 20 pessoas feridas e 300 desalojadas, avançou hoje o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

Citado pela agência de notícias AP, o USGS indicou que o terramoto ocorreu às 21h24 locais de sábado (2h24 de domingo em Lisboa), com o epicentro localizado a dois quilómetros da cidade de Sicaya, na província de Huancayo.

O sismo ocorreu a uma profundidade de 10 quilómetros.

A AP cita ainda o Instituto Nacional de Defesa Civil do Peru, que afirmou em comunicado que o número total de desaparecidos ainda é desconhecido.

Vários edifícios ruíram ou sofreram danos estruturais, incluindo uma igreja e um convento locais.

Os meios de comunicação locais estão a divulgar imagens que captam a angústia dos familiares das vítimas numa das zonas mais afetadas, a região agrícola de Chongo Bajo, onde os residentes se amontoavam debaixo de cobertores no exterior de casas gravemente danificadas.

Segundo a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), fortes (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).

Em 2007, um terramoto de magnitude 7,9 atingiu a província de Pisco, na região de Ica, causando a morte de quase 600 pessoas.

Os terramotos são frequentes no Peru, uma vez que o país se situa no chamado "Anel de Fogo" do Pacífico.