Candidatas à liderança da ONU têm como prioridade combate ao crime

Três das candidatas à liderança das Nações Unidas concordaram durante um evento em Montevideu, no Uruguai, com a necessidade de tornar a luta contra o crime internacional uma prioridade dentro da organização.

A costa-riquenha Rebeca Grynspan, a equatoriana María Fernanda Espinosa e, à distância, a guianense Carolyn Rodrigues-Birkett apresentaram, na segunda-feira, os respetivos programas e concordaram em linhas gerais sobre a questão da segurança.

"Somos uma região de paz (...) atravessada pela violência do crime internacional e transnacional, e sabemos que isso também tem de ser uma prioridade nas Nações Unidas quando falamos de paz e segurança", afirmou Grynspan, antiga vice-presidente da Costa Rica.

A ex-ministra dos Negócios Estrangeiros da Guiana Carolyn Rodrigues-Birkett também destacou "a paz e a segurança", citando em seguida "o desenvolvimento e os direitos humanos", durante este encontro organizado pela Presidência do Uruguai.

Quanto a María Fernanda Espinosa, ex-chefe da diplomacia do Equador, considerou que a ONU deve "acompanhar e reforçar a cooperação internacional no combate ao crime organizado transnacional".

"Está literalmente a destruir as nossas sociedades", afirmou.

A organização atravessa uma grave crise financeira e de confiança, exemplificada em particular pela decisão do Presidente norte-americano, Donald Trump, que reduziu drasticamente o financiamento norte-americano aos programas da ONU, endereçando-lhes várias críticas.

Grynspan, de 70 anos, superou Rodrigues-Birkett no final de uma primeira votação indicativa do Conselho de Segurança, na semana passada. O argentino Rafael Grossi, que dirige a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), ficou em terceiro lugar.

Os outros candidatos à sucessão de António Guterres, nesta fase, são María Fernanda Espinosa, a chilena Michelle Bachelet, o ugandês Olara Otunnu e o senegalês Macky Sall. Guterres termina o segundo mandato como secretário-geral a 31 de dezembro.