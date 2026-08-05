Autoridades iemenitas exigem resposta internacional mais forte contra Hutis

O Governo do Iémen exigiu hoje uma resposta internacional mais forte contra os Hutis, após o afundamento de um navio indiano no mar Vermelho, alertando que o ataque é uma ameaça ao comércio marítimo global.

Em comunicados separados, o Conselho de Liderança Presidencial e o Ministério dos Negócios Estrangeiros iemenitas acusaram os Hutis, que são apoiantes do Irão, de atacar as infraestruturas civis e a navegação comercial internacional.

Os dois organismos do Governo reconhecido pela comunidade internacional relataram que o navio cargueiro foi atingido por uma embarcação carregada de explosivos enquanto transportava alimentos para portos iemenitas.

O ministro da Informação iemenita, Muammar al-Eryani, sublinhou que a embarcação não era militar. Esta declaração oficial surge um dia após o navio cargueiro, identificado como Faiza Noore Oliya, ter afundado na costa oeste do Iémen, a 24 quilómetros a sul de Hodeida, segundo fontes marítimas e a Guarda Costeira local.

Apesar da perda do navio, as forças navais resgataram com sucesso todos os 14 tripulantes - 13 cidadãos indianos e um marinheiro iemenita - e transportaram-nos para o porto de Mocha, na costa do Mar Vermelho, onde as autoridades estão a trabalhar com Nova Deli para prestar assistência à tripulação.

O Governo iemenita defendeu ainda que o reforço das forças de segurança marítima do país é essencial para garantir a segurança da costa e relacionou este ataque com ações anteriores dos Hutis contra as instalações petrolíferas, que privaram o Iémen de receitas vitais para o pagamento de salários do setor público.

Até ao momento, os rebeldes não responderam a estas acusações. O que os Hutis confirmaram hoje foi que atacaram um petroleiro saudita no norte do mar Vermelho com mísseis balísticos, na mais recente ação reivindicada durante uma campanha insurgente contra a navegação saudita.

Desde o final de 2023 que os Hutis mantêm uma campanha ofensiva no mar Vermelho e no golfo de Áden, onde lançaram dezenas de ataques com mísseis, drones e embarcações contra navios mercantes. A ameaça constante obrigou inúmeras empresas de transporte marítimo a desviarem as suas rotas em torno do sul de África, com o consequente aumento dos custos e atrasos para o comércio global.

Esta escalada marítima marca uma nova frente no conflito prolongado que assola o Iémen desde que os rebeldes Hutis tomaram a capital, Sana, em 2014. Embora os confrontos terrestres em grande escala tenham diminuído significativamente após o cessar-fogo mediado pela ONU em 2022, as tensões militares do país deslocaram-se inteiramente para o domínio marítimo e para a segurança regional.