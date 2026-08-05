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Chuvas fortes e deslizamentos de terra fazem mais de 100 mortos na Índia

PorExpresso das Ilhas, Lusa,5 ago 2026 7:51

Mais de 100 pessoas morreram na Índia desde o início de julho devido a inundações e deslizamentos de terra causados pelas chuvas torrenciais das monções que obrigaram a milhares de evacuações, disseram hoje as autoridades.

Segundo o governador do estado de Assam, Himanta Biswa Sarma, pelo menos 87 pessoas morreram neste estado, no nordeste do país, que tem sido uma das regiões mais afetadas.

Em julho pelo menos 19 pessoas nos estados himalaicos de Caxemira e de Nagaland, no extremo norte da Índia morreram também devido às chuvas e deslizamentos.

As inundações e os deslizamentos de terra são frequentes durante a época das monções de verão na Índia (junho a setembro).

Segundo os cientistas, o aquecimento global está a fazer aumentar a intensidade e frequência das monções.

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India Chuvas Deslizamentos de terras

Autoria:Expresso das Ilhas, Lusa,5 ago 2026 7:51

Editado porAndre Amaral  em  5 ago 2026 8:31

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