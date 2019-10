Fundo do Turismo financia requalificação da Orla Marítima de Ribeira da Barca

O final da tarde de sexta-feira, 11, foi marcado com a cerimónia de inauguração da requalificação da orla marítima da vila da Ribeira da Barca, no concelho de Santa Catarina. A obra foi inteiramente financiada pelo Fundo de Sustentabilidade Social para o Turismo no valor de 27 mil contos.

Durante o seu discurso, o Primeiro-ministro, que presidiu ao acto, garantiu que esta é apenas a primeira fase e que o Governo está a trabalhar no plano de ordenamento da Ribeira da Barca, pelo que em breve, mais investimentos serão concretizados para benefício da população desta pequena vila piscatória, a 16 km da Cidade de Assomada.

Ulisses Correia e Silva endereçou uma palavra às mulheres da localidade e que vivem da apanha de areia, um trabalho que, nas suas palavras “rende pouco no final do dia e, muito mal traz no final da vida”.

O chefe do executivo assegurou que já há parceiros internacionais dispostos a apoiar Cabo Verde e a Camara Municipal de Santa Catarina com alternativas de trabalho para estas mulheres chefes de família e que o Governo também está disposto a disponibilizar recursos para garantir melhores condições de vida e alternativas de emprego para as mulheres que trabalham na apanha da areia, uma actividade prejudicial para o ambiente, pela degradação de inertes.

A requalificação da orla marítima da Ribeira da Barca incluiu a construção de uma marginal, com parque infantil, praça, parque fitness e arruamentos.

Presentes neste acto que mereceu presença massiva dos ribeira-barquenses, estiveram ainda o Ministro do Turismo e Transportes, a Ministra das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação, o Presidente do Fundo do Turismo, o recém-empossado PCA do Instituto do Turismo, deputados nacionais para Santiago Norte, o Presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina, entre várias figuras ilustres.