Cabo Verde investe na formação de profissionais para reforçar vigilância epidemiológica contra o paludismo

A Direção Nacional da Saúde (DNS) realiza esta segunda-feira, 04, uma acção de capacitação voltada aos técnicos de saúde visando reforçar competências no sistema de vigilância epidemiológica e assegurar a prevenção da reintrodução do paludismo no país.

A informação é avançada em nota de imprensa pelo Ministério da Saúde que reconhece que a certificação de Cabo Verde como país livre de paludismo requer uma vigilância apertada e a manutenção de boas práticas de gestão de casos. Neste sentido, a Direção Nacional da Saúde (DNS), através do Programa do Paludismo, vai realizar uma acção de reforço das competências e habilidades dos técnicos de Saúde sobre o sistema de vigilância epidemiológica para a prevenção da reintrodução do paludismo em Cabo Verde. O objectivo é capacitar técnicos de diferentes níveis do sistema de saúde sobre o conceito de vigilância do paludismo, os procedimentos operacionais padrão (POPs) e a recolha e análise de dados, com foco na prevenção da reintrodução da doença em Cabo Verde. Pretende-se, por outro lado, melhorar a capacidade dos técnicos em relação ao uso de ferramentas de recolha e de processamento dos dados básicos no terreno. A formação destina-se a profissionais de saúde pública, técnicos do Programa Nacional de Luta contra o Paludismo (PNLP), responsáveis de vigilância epidemiológica, laboratórios, fronteiras e parceiros institucionais. A sessão de abertura será às 09:00 na sala de telemedicina do Hospital Universitário Agostinho Neto.

