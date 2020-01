2020 e Coubertin

​No passado dia 1 de janeiro de 2020 celebraram-se várias efemeridades. Por serem variadas, algumas delas podem ter passado despercebidas. Uma delas, é o facto que o dia 1 de janeiro marca o nascimento do fundador dos Jogos Olímpicos da era moderna.

O mais ilustre dos desconhecidos, Pierre de Frédy (mais conhecido pelo seu nome aristocrático de Pierre de Coubertin), nasceu em Paris em 1863, tendo celebrado 157 anos do seu nascimento.

Este ano, o seu nascimento está aliado igualmente ao facto termos iniciado neste dia a XXXII (32ª) olimpíada de Tóquio que irá decorrer até ao dia 31 de dezembro de 2023. Relembro que a olimpíada é o período de quatro anos civis entre a realização de dois Jogos Olímpicos consecutivos (não devendo confundir olimpíada com jogos olímpicos ou ciclo olímpico).

Na antiguidade, no ano de 776 A.C, uma aliança entre reis de diferentes regiões da Grécia era selada no santuário de Olímpia. Em tempos de guerra, este acordo estabelecia a paz olímpica enquanto durassem as competições dos Jogos Olímpicos. A partir de então, os gregos acertaram que durante os meses do verão na Grécia (julho a agosto), os jogos aconteceriam durante o período de trégua.

A este período de quatro anos sem jogos, ou melhor, entre uma edição e outra, foi dado o nome de “Olimpíada”. E aos jogos em si, de “Jogos Olímpicos”.

Para o professor catedrático jubilado português Gustavo Pires, Pierre de Coubertin entendia que a palavra Olimpíada tinha um sentido global e os Jogos Olímpicos eram o ponto mais alto da “Celebração da Olimpíada”, expressão que ele utilizava com frequência para designar os próprios Jogos Olímpicos. A “Celebração da Olimpíada”, para Coubertin, significava os Jogos Olímpicos propriamente. Assim, a palavra Olimpíada expressa o processo de desenvolvimento do Movimento Olímpico durante um período de quatro anos.

A importância da celebração do início da olimpíada, tem um significado profundo no seio do movimento olímpico (com uma coincidência simbólica no nascimento de Coubertin). A interpretação correta deste conceito, ajuda a clarificar que a ação das organizações que compõem o movimento olímpico são bastantes significativas durante toda a olimpíada e não apenas no momento mais alto da sua celebração.

Este ano, é ano olimpico e estamos a menos de 200 dias dos Jogos Olímpicos, Tóquio 2020. Além da atenção mediática se focar especialmente neste momento alto da celebração da olimpíada, é importante aproveitar para que este momento seja a altura ideal para a demonstração de todo o desenvolvimento realizado na extensão completa da olimpíada.

O movimento olímpico tem uma base social em prol do desenvolvimento do Homem e da compreensão universal através do Desporto. Ele celebra a paz e incentiva o respeito mútuo entre as pessoas. É um movimento que contribui para a construção de um mundo melhor que é pautado em uma consciência democrática, humanitária, cultural e ecológica por meio da prática desportiva.

Apesar de o foco na olimpíada ser na altura dos Jogos Olímpicos, o verdadeiro e significativo trabalho das organizações ligadas ao movimento olímpico ocorre durante todo o tempo que separa uma edição da seguinte, com o objetivo de encontrar um mundo melhor a cada evento que decorre de quatro em quatro anos.