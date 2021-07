Cerimónia de lançamento em solo cabo-verdiano da Nova Embaixada

Os Planos para a Nova Embaixada dos EUA Sublinham o Compromisso para com a Parceria com Cabo Verde.

Este ano, o 4 de Julho irá marcar um novo capítulo na história de Cabo VerdeEUA, com os representantes de ambos os países a nomearem 4,5 hectares de terreno adjacente ao Palácio do Governo na Praia como o local para uma nova embaixada dos EUA. Este estimulante projeto, há muito antecipado, representa um investimento de mais de 400 milhões de dólares por parte do governo dos EUA na relação bilateral, sendo que 100 milhões desse total vão diretamente para a economia de Cabo Verde, beneficiando as empresas e empreiteiros locais e criando dezenas de empregos na construção.

Embora sejam necessários vários anos para construir as novas instalações, os benefícios bem valerão a espera. Os visitantes da nova embaixada, incluindo requerentes de visto e estudantes que explorem oportunidades educacionais nos EUA, serão recebidos em espaços maiores, mais confortáveis e mais acessíveis. Para ajudar a proteger o frágil ambiente de Cabo Verde, o campus contará com as últimas novidades em design sustentável e materiais de construção, tais como novas tecnologias inovadoras para o aproveitamento das energias renováveis e a conservação da água. Uma vez concluída, a embaixada deverá empregar quase 300 funcionários, mais de 90 por cento dos quais, cabo-verdianos, com salários e benefícios que ultrapassam os 5 milhões de dólares anuais.

A mudança para uma instalação maior e mais moderna apoia a dedicação mútua dos Estados Unidos e Cabo Verde para expandir as relações bilaterais nos anos vindouros. A nova embaixada irá proporcionar uma plataforma robusta para este crescimento, permitindo às nossas duas nações alargar e aprofundar as nossas parcerias, desenvolvendo a nossa forte tradição de amizade e cooperação, fortalecida ao longo dos anos pela USAID, Peace Corps, e a Millennium Challenge Corporation

Os contornos da nossa relação em expansão já estão a tomar forma. Durante o Terceiro Diálogo de Parceria EUA-Cabo Verde, realizado virtualmente a 30 de Março deste ano, os nossos governos afirmaram a importância de laços comerciais e económicos mais fortes e exploraram novas formas de promover o comércio, o investimento, e o empreendedorismo, especialmente entre as mulheres. Os nossos países estão também a trabalhar em estreita colaboração para reforçar o estatuto de Cabo Verde como um centro digital regional, abordar as alterações climáticas, encorajar o crescimento da energia limpa, e criar novos empregos num leque diversificado de campos para além do turismo.

Os intercâmbios educacionais e profissionais entre os nossos países também estão a crescer. Os principais programas incluem Especialistas Fulbright e Micro-bolsas de estudo de Acesso ao Inglês para reforçar a educação em língua inglesa, o que é fundamental para o sucesso de Cabo Verde como centro comercial regional e destino turístico internacional. Uma nova colaboração entre a Universidade de Cabo Verde e a Universidade Estatal da Pensilvânia sobre investigação pesqueira sustentável é apenas um exemplo de como as nossas parcerias no ensino superior estão também a florescer.

A cooperação em matéria de segurança, há muito um pilar central da nossa relação bilateral, está também a entrar em novas dimensões. O Departamento de Defesa dos EUA, por exemplo, está em vias de selecionar uma Guarda Nacional dos EUA para ser emparelhada com os militares de Cabo Verde, como parte de um programa duradouro para melhorar a proteção pública e as respostas a catástrofes naturais e outras ameaças. A intensificação do envolvimento entre a Guarda Costeira dos nossos dois países - tal como a visita da embarcação da Guarda Costeira dos EUA BEAR no Verão de 2020 - está a reforçar a segurança marítima na região e a combater atividades ilegais no mar. Com a ciber-segurança a desempenhar um papel vital no mundo digital atual, os Estados Unidos estão a trabalhar com Cabo Verde para reforçar a sua capacidade de preservar provas digitais de crimes online, inclusive através da adesão à Rede de Cibercriminalidade 24/7 do G7. Contudo, mesmo com estas novas áreas de enfoque, os nossos esforços conjuntos de longa data para combater crimes transnacionais, tais como o narcotráfico, o tráfico de seres humanos, o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, bem como uma assistência mais localizada no policiamento orientado para a comunidade, resposta à cena do crime e assistência às vítimas de violência, continuam em curso.

Dada a longa história de laços estreitos entre as nossas duas nações, é adequado que a cerimónia de afectação do terreno da nova embaixada dos EUA em Cabo Verde tenha lugar a 4 de Julho, que é simultaneamente o Dia da Independência dos EUA e um dia antes de Cabo Verde celebrar a sua própria independência a 5 de Julho. Tal como os dias nacionais dos nossos dois países estão lado a lado no calendário, os Estados Unidos e Cabo Verde têm estado lado a lado há mais de 200 anos. Isto foi verdade quando os Estados Unidos responderam ao pedido de assistência de Cabo Verde para a resposta à COVID-19, e continua a ser evidente no anúncio do Presidente Biden, a 21 de Junho, de que Cabo Verde estará entre um grupo seleto de países a receber vacinas adicionais diretamente dos Estados Unidos, para além dos fornecimentos que estão a ser feitos através da COVAX.

Mas acima de tudo, os Estados Unidos e Cabo Verde estão unidos no nosso compromisso duradouro com a democracia, o estado de direito, a boa governação, e o respeito pelos direitos humanos, que juntos forjam uma base poderosa para o progresso, prosperidade e liberdade. É sobre esta base de valores comuns que a inabalável parceria EUA-Cabo Verde floresceu e continuará a crescer e a prosperar no futuro.