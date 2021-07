Caro jovem, vacine-se contra a Covid-19!

Sabemos que Cabo Verde foi e é hoje, para a maioria de nós, o desafio de gerações perante contingências. Sabemos também que Cabo Verde é uma enorme democracia com órgãos próprios e onde, temos de fazer valer a nossa influência, isto é, temos de participar: Com liberdade para saber escolher.

E só o podemos fazer com eficácia, com organização, com trabalho, e sobretudo, com inteligência. Compreendendo o que é verdadeiramente importante e fundamental, e sabendo exatamente do que se fala quando é invocado o princípio da subsidiariedade, a coesão económica, social e territorial, o primado do direito, a saúde pública etc… sejamos eleitos, jornalistas, estudantes ou simplesmente jovens e cidadãos atentos e empenhados com os olhos postos no futuro de Cabo Verde.

Aliás, a juventude cabo-verdiana tem sido prodigiosa, desde a luta para a independência do nosso arquipélago. Os jovens - sempre - lutaram em prol, de seus objetivos, diante da incontornável necessidade de mudar o rumo da vida nacional, e acelerar a modernidade, com a produção de mais riqueza e bem-estar: tangível e intangível.

Neste sentido, nada melhor que relembrar e abraçar como nossa, as notáveis intervenções do Santo Padre Francisco, numa das suas viagens pelo Mundo, a plena consciência que todos devemos ter diante da verdadeira importância a ser dada ao papel do jovem na sociedade cada vez mais global. Pois, afirmou o Sumo Pontífice, nada-mais-nada-menos, que “ A juventude é a janela pela qual o futuro entra no Mundo. E só por isso, se impõe, a todos, grandes desafios ” a conquistar.

Como afirmara no início, Cabo Verde foi e é hoje, para a maioria de nós, o desafio de gerações perante contingências. Tivemos uma geração que lutou pela independência nacional, uma outra que lutou pela implementação da democracia, e é chegado o momento da nossa geração assumir o importante papel de lutar contra à Covid-19 e continuar o legado. Enfim, é saber ser como na corrida de estafeta, é o saber ser homens e mulheres aprendentes.

Como é sabido, todos os cabo-verdianos, mais e menos jovens, sentiram o impacto da pandemia nas suas vidas, quer enquanto pessoas, quer em Sociedade, e de certeza que todos querem ultrapassar esta maldita situação.

A consciencialização sobre a importância da vacina contra a Covid-19 é um assunto bastante discutido atualmente, tendo em vista o cenário vivenciado em que a doença é a maior pandemia da história recente da humanidade causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), torna-se importante aderirmos em massa à vacinação.

Havendo hoje a possibilidade de vacinar a população e, com isso, controlar esta pandemia, todos nós certamente queremos que isto seja ultrapassado com a maior rapidez possível.

Por isso, as Juventudes Partidárias, Associações Comunitárias e Religiosas, como sendo fundamentais agentes estratégicos do e para desenvolvimento de Cabo Verde, ou melhor, de qualquer nação que se queira vencer os desafios que vem na nossa direção, devem assumir, aqui, o papel de mobilização de jovens para aderirem à vacinação contra a Covid-19.

Juntando esta perceção que os jovens têm, com o que é a nossa tradição de elevadas coberturas vacinais em Cabo Verde, penso que temos tudo para termos sucessos na vacinação. Dado a nossa história de adesão à vacinação, e responsabilidade dos jovens cabo-verdianos, acredito que todos vão aderir a campanha de vacinação para que possamos voltar ao novo normal nessa terra de morabeza.

É o nosso dever comum, enquanto jovens ajudar o país a avançar na vacinação, porque a vacina não é apenas uma questão individual, é uma questão de Saúde Pública, e devemos todos continuar firme nesta luta. É fundamental manter-se focado, porque o futuro melhor, que vem na nossa direção, estes a todos há-de pertencer à luz do que pensa a nossa juventude.

Termino dizendo que tenho a segura convicção que todos juntos contribuiremos por uma Sociedade Livre da Covid-19, onde possamos sentir e respirar a brisa do mar, a suavidade do vento, ouvir a morna, a coladeira, o funaná e o batuque nas tardes e noites amenas nessa terra da morabeza, com os olhos fitados no futuro e que saibamos sobretudo cuidar de Cabo Verde.

Vacine-se contra a Covid-19!

Esmael Teixeira

(Secretário-geral da JpD)