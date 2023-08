Inteligência Artificial: o que significa para a juventude?

A juventude é um período de intensa exploração de oportunidades e potencial. É um tempo de grandes mudanças, à medida que as pessoas começam a descobrir quem são e qual o seu propósito de vida.

Neste século XXI, onde vivemos, atualmente, um processo de fragilidade em nossas relações sociais através da internet, promovendo incertezas e dúvidas em nossa existência, os jovens estão no centro de uma revolução tecnológica sem precedentes, onde a inteligência artificial (IA) está moldando o curso da sociedade e criando oportunidades sem limites.

Não obstante, os desafios únicos que lhe são apresentados, como as mudanças climáticas e as questões sociais complexas, a IA surge como uma ferramenta poderosa para abordar esses problemas e abrir novos horizontes para o futuro, pelo que neste artigo pretende-se explorar alguns destes caminhos.

IA: A Nova Revolução Tecnológica

A inteligência artificial, com a sua origem nos remotos anos 501, é a ciência de criar máquinas que podem executar tarefas que normalmente exigem inteligência humana. Essa tecnologia está se desenvolvendo a uma velocidade surpreendente e com o advento da Inteligência Artificial Generativa (Generative AI), uma das áreas da IA em maior proeminência atualmente, permitindo gerar novas informações a partir de dados pré-existentes. A grande singularidade da IA Generativa de outros modelos é que esta não só reconhece padrões e faz previsões, como produz uma variedade de conteúdos com facilidade nunca antes observado. Seja texto, imagem, vídeo ou música, o que acarreta por si só desafios em relação aos direitos autorais.

Um dos principais desafios originados pela IA é a possibilidade de desemprego. À medida que as máquinas se tornam mais “inteligentes”, estas podem automatizar uma quantidade significativa das tarefas atualmente realizadas por humanos. Isso pode provocar uma perda de empregos, especialmente em setores que são altamente automatizados, como o manufatureiro e a prestação de serviços.

Outro desafio também importante, prende-se com a possibilidade de discriminação. A IA pode ser usada para tomar decisões que podem afetar negativamente as pessoas e principalmente os jovens, como a decisão de quem será contratado para um emprego ou quem será aceite em uma universidade. É importante garantir que a IA seja aplicada de forma justa e ética, e que não perpetue preconceitos e desigualdades.

Um Novo Modelo de Educação

A IA está abrindo novas portas no campo da educação. Com a tecnologia de aprendizado de máquina (machine learning) e análise de dados, é possível personalizar o ensino, adaptando-o ao ritmo e ao estilo de aprendizagem de cada aluno. Plataformas de aprendizagem à distância (e-learning) impulsionadas pela IA oferecem acesso a conteúdos educacionais de alta qualidade em qualquer parte do mundo, democratizando a educação e ampliando as oportunidades, principalmente para jovens de comunidades vulneráveis.

Alguns casos interessantes deste novo modelo destacado pelo Fórum Econômico Mundial2, é o trabalho que tem sido feito pelo Schoolinka em Lagos, Nigéria, que está resolvendo o problema da má qualidade do ensino, capacitando o desenvolvimento profissional contínuo de professores e gestores escolares em África através da aplicação da IA para identificar os níveis de alfabetização das crianças, descobrir onde os alunos estão tendo dificuldades e aprofundar experiências de aprendizagem personalizadas. Outro relevante exemplo, é da plataforma Edpuzzle3, criada em Espanha, para facilitar o aumento do engajamento dos alunos utilizando conteúdos de vídeo.

Futuro do Trabalho: Criando e Navegando em Novos Caminhos

Enquanto a IA automatiza muitas tarefas repetitivas, também abre caminho para a criação de novas carreiras, qualificações e indústrias. Profissões como engenheiro de IA, cientista de dados, especialista em ética e regulamentação da IA e desenvolvedor de realidade virtual têm ganhado algum destaque. Poderemos ter brevemente a determinação da vocação profissional e das vias de capacitação de jovens e adolescentes totalmente automatizadas. Isto estimula novos caminhos e postos de trabalho. E a juventude tem a chance de liderar essa nova era, trazendo inovação e resolvendo desafios globais por meio da utilização responsável da IA.

Impactos Sociais e Éticos

Apesar da IA trazer inúmeras oportunidades, esta também apresenta desafios éticos e sociais, em consequência é imperativo que os mais novos estejam envolvidos na discussão e na formulação de políticas relacionadas com IA, para garantir que essa tecnologia seja usada para o bem comum e evite perpetuar desigualdades. Embora haja alguns riscos associados à má utilização da IA sem respeitar o direito à proteção de dados e à privacidade, os jovens podem ser agentes de mudança, promovendo a transparência, a responsabilidade e a equidade no desenvolvimento e utilização da IA.

Mudanças Climáticas

As questões climáticas são uma das maiores preocupações para o futuro da humanidade. A IA pode desempenhar um papel fundamental na resolução desses desafios, desde o monitoramento e previsão do clima até a otimização da gestão dos recursos naturais e na criação de soluções sustentáveis, que propiciem a segurança alimentar, a diminuição da emissão de gases poluentes, a regeneração dos oceanos e dos ecossistemas naturais.

Um dos casos reais deste papel, foi o desenvolvimento do aplicativo “Sowing APP4” desenvolvido pela Microsoft (MS), em colaboração com o Instituto Internacional de Pesquisa de Culturas para os Trópicos Semi-Áridos (ICRISAT), com suporte da Microsoft Cortana Intelligence Suite5, incluindo Machine Learning e o Power BI (plataforma de business intelligence). O aplicativo emite alertas automatizados para sementeiras aos agricultores participantes na data apropriada para o efeito. A melhor parte – os agricultores não precisam instalar nenhum sensor em seus campos ou incorrer em despesas de capital. Tudo o que eles precisam é de um smartphone comum capaz de receber mensagens de texto.

Os jovens podem e devem posicionar-se para liderar iniciativas destas aplicando a IA na busca de soluções para a crise climática e seus impactos associados.

Em suma, a juventude do século XXI está na linha da frente de uma revolução impulsionada pela inteligência artificial, enfrentando desafios únicos, mas também possuem oportunidades sem precedentes para construir um futuro mais brilhante e inclusivo. No entanto, a responsabilidade de utilizar a IA de forma ética e responsável também recai sobre os ombros desta geração. Perante este cenário, aqui estão algumas pistas para se preparar para o futuro da IA (sugeridos pelo Bard6):

Aprenda a programar. A programação é uma habilidade essencial para o futuro. Ela permite que os jovens criem suas próprias tecnologias e resolvam problemas de forma criativa.

Desenvolva suas habilidades de pensamento crítico. A IA pode ser uma ferramenta poderosa, mas é importante ser capaz de pensar criticamente sobre os resultados que ela gera. Os jovens devem ser capazes de identificar os preconceitos e as falhas da IA, e devem ser capazes de usar a IA de forma responsável.

Seja criativo. A IA pode ser usada para automatizar tarefas, mas ela também pode ser usada para criar coisas novas. Os jovens devem ser criativos e usar a IA para resolver problemas e desenvolver novas ideias.

Esteja conectado. A IA pode ser usada para conectar pessoas de todo o mundo. Os jovens devem usar a IA para aprender sobre diferentes culturas e perspectivas, e para construir relacionamentos com pessoas de diferentes origens.

Tal como Martin Luther King disse: “If you can’t fly then run, if you can’t run then walk, if you can’t walk then crawl, but whatever you do, you have to keep moving forward”. Os jovens têm a oportunidade de liderar esse movimento, impulsionando a inovação e resolvendo desafios globais por meio da utilização responsável da IA. Juntos, podemos criar um mundo mais inteligente, justo e sustentável, sem deixar ninguém para trás.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1131 de 2 de Agosto de 2023.