Tey Santos: a marca notável de um baterista e percussionista sanvicentino

“A vida dá muitas voltas e nunca se sabe o que virá pela frente (…). A simplicidade, a humildade e a gentileza não aparecem ‘por dá cá aquela palha’”! (Tey Santos, 2023)

Ascendência badia

No Hospital da Cidade do Mindelo, da Freguesia de Nossa Senhora da Luz, na ilha de São Vicente, nascia, a 25 de agosto de 1954, às vinte e uma horas, Antero Júlio Gonçalves dos Santos, mais conhecido por Tey Santos, que passaria, de imediato, a coabitar com os seus progenitores, na famosa Rua de Cavoquim, uma das artérias da urbe mindelense, paralela à Rua João Machado. De ascendência “profundamente badia”, o seu pai, Júlio Armando dos Santos, nasceu em Bolama, na Guiné-Bissau, “de passagem para Cabo Verde” (Tey Santos, 2011), e chegou às ilhas, ainda criança, com a mãe Maria Libânia Dias, avó paterna de Tey, nascida na Ribeira Prata, no Concelho do Tarrafal de Santiago, e residente em Paiol, onde, finalmente, viria a morrer. Aliás, as avós de Tey Santos, na linha ascendente, são todas naturais da ilha de Santiago, inclusive a materna, D. Angelina Gonçalves, nascida em Fontes D’Almeida, nas imediações da localidade de Ribeirão Chiqueiro, no Concelho de S. Domingos. Nado em terras guineenses, o pai, todavia, considerava-se santiaguense, mais precisamente do Concelho Tarrafal, na freguesia de Nhu Santo Amaro, tanto mais que, de acordo com o próprio filho, “fez toda a vida em Cabo Verde” (Idem). Por outro lado, a mãe de Antero Júlio, D. Maria Gonçalves Furtado dos Santos, de profissão doméstica, religiosa e lutadora pela educação dos filhos, nasceu na Ilha de Príncipe, em São Tomé, tendo-se estabelecido, mais tarde, em S. Vicente, onde viria a falecer. Antigo funcionário (mecânico principal) dos CTT – Correios, Telégrafos & Telefones de Cabo Verde, o pai, na altura, circulava entre a ilha de Santiago e a de São Vicente, por motivos profissionais, razão por que Tey tenha vividoparte da infância na cidade da Praia, entre 1 e 7 anos de idade. Oriundo de uma família relativamente numerosa (quatro filhos do casal e dois do lado paterno), frequenta e conclui a instrução primária nas Escolas Camões e de Chã de Cemitério e o ensino secundário nos Liceus Gil Eanes (Liceu Velho) e Ludgero Lima. Pese embora ter nascido em terras guineenses, o pai considerava-se santiaguense. Curiosamente, dos quatro filhos do casal, Tey e Júlio Domingos (Djulai), este último falecido em 1979, são naturais de São Vicente e os demais, da ilha de Santiago. A sua infância decorreu, numa primeira fase, na Cidade da Praia, e, a partir dos sete anos de idade, na do Mindelo, onde, também, se radicaria definitivamente e iniciaria o percurso musical, viajando de um lado para outro, em digressões várias. Ligado essencialmente ao desporto e à música, tanto na infância como na adolescência, “jogava futebol no meio da malta, em S. Vicente, sempre na posição de lateral e nunca cheguei a pertencer a qualquer clube federativo da ilha”. (Tey Santos, 2017).

O processo de socialização musical: a aprendizagem informal, o autodidatismo e influências várias

Conquanto ele próprio não tenha certeza de que os seus avós e bisavós estivessem ligados à música, Tey Gonçalves, ou Tey Bonga (Tey Santos, 2017 e 2018), como é também conhecido, tem a música no gene. Num lar familiar de tranquilidade absoluta, os filhos do casal foram educados no meio da música, se bem que o pai e os avós não tivessem sido músicos, conforme explica o próprio baterista: “O meu pai não era músico, mas gostava de ouvir música, educou-me a ouvir música clássica em casa, através de um rádio antiquíssimo a válvula, pick up, com gira-discos da marca alemã Blaupunt, que difundia músicas e programas musicais. Ainda cedo, habituei-me a ouvir música e estava atento aos discos que os nossos emigrantes traziam de fora, eu ouvia-os, escutava muita música erudita, jazz, música latina e pop music, entre outros géneros,quando tinha dez anos já ouvia sinfonias.Em casa, falávamos português, por causa da escola, e a minha mãe, a vertente santiaguense do crioulo. Conversando, há dias, com a minha irmã Julinha, ela lembrava-me de uma composição de Mozart que ouvíamos em casa, na nossa infância, o meu pai gostava daquela composição e costumava pô-la no gira-discos a tocar. (Tey Santos, 2018)

Em rigor, a iniciação musical de Tey Bonga verifica-se em finais da década de 60, por volta de 1967, quando Tey contava com 13 anos de idade. Nessa altura, ele costumava frequentar a casa da Tina de Mateus Tchaina, onde vivia Cabanga, seu amigo de infância, e, ali, ambos começaram a aprender “tocar lata de manteiga”. Em casa da Tina, tia do Cabanga, recorda Tey Santos, “eu aproveitava as latas de manteiga vazias, retirava-lhes o assento, a base, e fazia o prato de choque da bateria. Quando ouvia uma música, se me interessasse, imitava-a. Tínhamos um grupo de lata de manteiga, o seu vocalista era um rapazinho, cujo nome já não me recordo, filho de um sargento militar português. Na altura, eu tocava clarinete com teia de aranha e o Cabanga, bateria de lata. O grupo tinha, também, um guitarrista” (2011). Apesar de ser de lata de manteiga e, portanto, não se revestir de seriedade, o grupo ensaiava e “tocava de brincadeira” no Canalim Mateus Tchaina (antigo Canal João Beto) e no Quintal de Nha Nené, avó de Jean-Pierre (Janot), onde, mais tarde, funcionaria o Bar Morabeza de Celso, irmão mais velho do cantor Jorge Sousa. Na verdade, a aprendizagem musical de Tey, que se considera um “autodidata”, fortemente influenciado por sonoridades musicais diversas, ocorre através do ensino informal e parte da experiência de “tocar lata”, deixando-se, todavia, influenciar pelo pai que, apesar de ter a quarta classe de instrução primária, “lia muito, era culto”. (Idem).A sua aprendizagem musical, explica Tey Gonçalves, verificou-se através da audição musical, “todas as músicas influenciaram-me, desde o soul music e o rock music, sempre fui aberto a influências musicais e trabalho o ouvido. Eu, o José Júlio, meu irmão mais velho, e o saudoso Júlio Domingos (Djulai), também ele cinturão negro de karaté e baterista, tínhamos veia musical, apoiados pelo nosso pai, cuja presença na nossa educação musical foi muito importante”. (Idem).Posteriormente, Tey começa a aprender a executar instrumentos musicais ligados às áreas da bateria e percussão, contando com o apoio sobretudo do seu irmão mais velho, José Júlio, “já na altura exímio guitarrista e executante de outros instrumentos musicais, que me aconselhava e me transmitia ensinamentos teóricos (Idem). A sua casa, em São Vicente, na Rua dos Descobrimento, mais conhecida por Rua Papa Fria, era muito frequentada por jovens interessados na aprendizagem da música e, de acordo com Tey Gonçalves, “ela sempre foi um espaço de atividades culturais, ensaios e debates” (Idem). Na década dos anos 70 do século passado, José Júlio, que estudava em Lisboa e vinha de férias a São Vicente, era um “fator congregador importante, influenciou toda a malta (…) e todos nós. Autodidata como eu, o meu irmão frequentou a escola de D. Bibi, professora de piano, em São Vicente”. (Tey Santos, 2021).Além de tocar bateria e percussão, Tey “arranha o violão em casa” (2011), isto é, faz algumas notas. Se bem que não se considere compositor, Tey, tem seis composições instrumentais, na base da percussão, das quais algumas gravadas em disco, das quais “dois trabalhos em disco com o Dany Mariano”(Tey Santos, 2021). No plano meramente da criação musical, o artista, que reside em Chã de Monte Sossego, perto do Recinto Desportivo Oeiras, na cidade do Mindelo, compôs, até ao presente, seis composições instrumentais, na base da percussão propriamente dita, algumas delas gravadas em discos dispersos e é, também, pai de Rossini, jovem baterista do reputado conjunto santantonense Cordas do Sol.

De grupos de “lata de manteiga” aos quatro primeiros conjuntos musicais

Concluídos os primeiros passos na música, Tey Santos, que tinha cerca d 14 anos de idade, e Cabanga, nascido em terras santomenses e ligeiramente mais velho, optariam por uma postura mais séria na música e passariam ambos a frequentar a casa de Padre Simões, professor de Música, sita na Rua Argélia, nas imediações da Casa da Música, com a necessária anuência dos pais e da tia Tina de Mateus Tchaina. Em casa de Nhô Padre, como era carinhosamente conhecido pelos jovens que frequentavam assiduamente aquele espaço musical, lembra Tey, “toquei, primeiro, num grupo musical com um dos meus irmãos” (2011). No entanto, desde o início, não pertenceu ao conjunto musical do Padre Simões, pois, conforme ele próprio esclarece, “o baterista do grupo de Nhô Padre, o Beto, foi para a tropa e, a pedido do Padre, fui substituí-lo e, quando cumpriu o serviço militar (…) resolveu emigrar” (Idem). Entretanto, em 1969 (Carlos Gonçalves, 2022), Padre Simões cria o conjunto Robins constituído por Kiki Lima (viola baixo), Kaká Barbosa (viola solo), Tony Óscar (órgão), Tey Santos (bateria), José Rui (Kotchi) Martins (voz) e Toi Pinto, também conhecido por Toi Cabecinha (viola ritmo e voz). Na altura, o conjunto atuava em bailes e interpretava o reportório então em voga recheado de cumbias, música brasileira, música pop e música de Cabo Verde. Extinto o conjunto Robins, em 1972 (Carlos Gonçalves, 2022), Tey integra, o grupo musical Sensation, formado, também em casa de Nhô Padre, no Mindelo, pelo irmão José Júlio Gonçalves (viola solo e voz) e constituído ainda por Antero (Tei) Matos (viola baixo), Carlos “Lola” Lima (viola solo), Jorge “de Djindja” Benrós Lima (voz) e César Melo (viola). O grupo, que teria poucos meses de vida, atuava apenas em espetáculos e tinha influências da música moderna, nomeadamente, do renomado guitarrista internacional Carlos Santana. Com o desaparecimento do Sensation, também ele efémero, criado por José Júlio Gonçalves, em casa de Padre Simões, “passei a acompanhar, na bateria, outros colegas músicos, e, depois, no limiar da década de 70, fui convidado por Malaquias Costa (violino e violão) para integrar Os Alegres (1970 - 1972), conjunto musical fundado por Malaquias Costa (violino e violão) e composto, ainda, por João Freitas (bateria e voz), Hermes Morazzo (voz), Kiki Lima (viola) e Toi Cabecinha, entre outros (Idem).

Entretanto, em março de 1973, Tey Santos, que completara 19 anos de idade, antecipa o seu ingresso como voluntário no serviço militar português em Cabo Verde, onde permanece até 25 de abril do ano seguinte, na sequência da Revolução dos Cravos, em Portugal, conforme recorda o seu colega de incorporação mais velho, José Bonaparte “Pato” Marques, recruta 8/73: “Eu e o Tey incorporámos, em 1973, os recrutas no Centro de Instrução do Morro Branco, para preparação militar, e, três meses depois, fomos colocados como soldados no Departamento de Engenharia, no Quartel Geral, perto da Fábrica de Tabaco. Durante o serviço de recrutas, pertencíamos à mesma caserna e partilhávamos o mesmo beliche, consolidando daí uma relação de amizade muito forte, que ainda hoje perdura. O Leonel Almeida e o Djosa do conjunto Os Caites, também, pertenciam à incorporação de 1973” (2024).

Um percurso musical invejável

Após a sua passagem pelos Alegres, o baterista faz parte do conjunto musical Kwela Tabanca fundado, no Mindelo, em 1974, e constituído ainda por Vasco Martins (baixo e guitarra), Valdemiro “Vlú” Ferreira (guitarra, voz e baixo) e José Luís “Pinúria” Ramos (baixo), numa altura em que, em S. Vicente, em pleno contexto revolucionário, predominava um ambiente de efervescência musical e sopravam ventos do Continente, isto é, “nós, músicos, bebíamos em África, particularmente na música da Nigéria e do Gana, recebíamos influências musicais diversas”. (Tey Santos, 2021). Nesse contexto marcado, particularmente, pela presença de comícios políticos, Tey Santos diz ter-se deixado influenciar pela música africana e, especialmente, pela banda Osibisa de afro-rock por e Fela Kuti (1938-1997), multi-instrumentista nigeriano, músico, compositor e precursor do género musical afrobeat, conhecido por misturar yorubá, jazz, funk e percussão africana. Considerado pelo próprio baterista e percussionista mindelense um “muito passageiro quarteto musical”, o efémero Kwela Tabanca, que cessa suas atividades musicais após 25 de abril daquele ano, a anteceder a independência nacional, “fez um tipo de trabalho possível, começou um tipo de investigação e estilização baseado noutras influências que não havia antes em Cabo Verde e que outras bandas nada disso tinham feito. Na altura, eu, o Vlú, o Pinúria e o Vasco, integrávamos aquele quarteto de fusão musical e começámos a receber influências várias. Eu, com a minha base rítmica, ouvia S. Jon, ia à Ribeira de Julião e gravava toques de tambor de Nhô Hipólito Miranda, tamboreiro de Figueiral de Santo Antão”. (Tey Santos, 2021).Entretanto, em 1975, a convite do músico santiaguense Moisés Baptista, cantor, teclista e compositor, falecido no início dos anos 80 do século XX, Tey parte para a Bélgica para integrar os Black Blood, grupo que fez sucesso na Europa, em meados dos anos de 1975/76, no estilo afro-pop (Carlos Gonçalves, 2022). Através de Moisés e dos Black Blood, que congregava no seu seio músicos cabo-verdianos como o falecido médico cirurgião, José Manuel “Zefra) Fragoso (Praia, 2 de novembro de 1952 – 11 de abril de 2021), e alguns estrangeiros, reconhece Tey Gonçalves, “conheci elementos de outras bandas e, com o próprio Moisés, fizemos um trabalho discográfico em disco, um single, que esteve na top (2011)”. Ainda na Bélgica, antes do seu regresso definitivo a Cabo Verde, entre 1975 e 1976, imposto pela ausência de condições adequadas que lhe permitissem permanecer nesse país, “trabalhei com uma banda belga do género musical pop formada na década de 1970 e participei na gravação de um LP, a nível da percussão” (Idem). Na Bélgica, tirando proveito da sua permanência, Tey frequenta a academia, durantes, alguns meses, e ali adquire conhecimentos teóricos, que lhe terão permitido abrir os seus horizontes e ouvir outros estilos musicais. Não obstante a sua curta permanência na Bélgica, o baterista e percussionista mindelense trouxe desse país “ideias diferentes, em termos de ritmos brasileiros” (Tey Santos, 2011), bem como alguma experiência e influências musicais, que, posteriormente, transportaria para o Kolá 1 ao qual pertenceu, um conjunto musical formado, no Mindelo, em novembro de 1975, constituído ainda por Tolas, Teck Duarte, Pomba, Pinúria, Tey Barbosa, Dany, irmão de Toi Cabecinha, Elsa e Nanda, entre outros. De regresso à ilha de São Vicente proveniente da Bélgica, Tey casa-se com D. Maria Elisabeth dos Santos, mais precisamente no dia 23 de julho de 1977, na Conservatória do Registo Civil de São Vicente, e, dessa união matrimonial, nascem quatro filhos dos quais dois gémeos varões, mais um rapaz e uma menina.

Outra formação musical à qual pertenceu Tey Santos foi o Mindel Band (1991-1992), um grupo musical instrumental de Cabo Verde formado em São Vicente “a pedido do meu amigo e colega Humberto Ramos, e sob proposta de Djô da Silva, produtor musical, para ser a banda de suporte da Cesária” (Tey Santos, 2019). Constituída por Humberto Ramos (teclas), Tey Santos (bateria e percussões), Bau (guitarra, cavaquinho e violino), Voginha (guitarras) e Luís Ramos (baixo), “a banda surgiu numa altura de poder criativo dos músicos, todos nós viemos de uma formação de autodidata com grande educação auditiva, em diversos géneros musicais como a música tradicional cabo-verdiana, o jazz e a música erudita” (Idem). O Mindel Band, explica Tey Santos, “era um grupo de fusão da música instrumental de Cabo Verde com outros géneros musicais como o jazz, o punk rock, mas sem fugir à base e à essência da música cabo-verdiana, com uma linha própria, mais modernizada e mais adaptada aos géneros musicais, a nível internacional. Nas suas digressões musicais, acompanhávamos a Cesária e, também, tocávamos músicas instrumentais.”. (Tey Santos, 2017). Em 1991, antes do término de suas atividades musicais, o Mindel Band gravou e editou em Paris, através da Lusáfrica, um CD intitulado “Mindelo”, de resto muito procurado, com a participação de Ramiro Mendes, na guitarra baixo.

Uma vida inteiramente consagrada à música

Na reta final da sua intensa e rica carreira musical e respondendo a uma proposta concreta do seu colega músico, Manel de Candinho, então Vereador da Câmara Municipal de São Domingos para o pelouro da Cultura, Tey, em março de 2017, muda de residência para a ilha de Santiago, mais concretamente para o Município de S. Domingos, a título provisório, com o intuito de integrar um interessante projeto musical financiado pela autarquia santiaguense. O projeto visava, prioritariamente, de acordo com o baterista mindelense, “dar aulas de música a escuteiros de S. Domingos ligados a essa edilidade, primeiro, e, depois, tocar com o conjunto Bulimundo e outras bandas, ou seja, eu mataria dois coelhos de uma só cajadada. Na altura, o Bulimundo precisava de um baterista” (Tey Santos, 2019). A despeito de alguns constrangimentos iniciais, felizmente ultrapassados, que terão gerado algum desconforto, a estadia em Santiago, entre 27 de março de 2017 e agosto de 2018, do músico sanvicentino permitiu-lhe voltar às raízes, conhecer melhor o mercado de trabalho dessa ilha, encetar contatos musicais interessantes e, sobretudo, aperfeiçoar-se como baterista do Bulimundo no acompanhamento rítmico do funaná, enquanto género musical tipicamente santiaguense, hoje património cultural imaterial nacional.

Além desses conjuntos musicais acima referenciados, Tey Santos fez parte de vários grupos musicais como sejam Os Caites, The Kings, Broad Band, Kolá 1 e 3, Pilon, Revolução, Pedra d’Calçada, Cabo-Samba, Grito de Mindelo, Trio Miles, Quarteto VTPV, Ozone, Banda Firrin, Banda da Cesária Évora, Banda suporte de Paulino Vieira, Super Grito, Rabecada, Voz de Cabo Verde e Orquestra Nacional de Cabo Verde, entre outros, e integrou, igualmente, bandas de suporte de vários cantores e compositores e, no exterior, bandas de suporte de alguns artistas (Tey Santos, 2023). No seu rico e vasto percurso musical, marcado, também, por “caminhadas, vivências (…), algumas tropeçadas e calapadas” (Tey Santos, 2023), ao longo de uma vida inteiramente dedicada à educação e à aprendizagem, ao serviço da música e da cultura, o artista mindelense levou a bandeira de Cabo Verde às nove ilhas habitadas, através, nomeadamente, de digressões a cerca de 70 países da Europa, África, Ásia e América, com realce para França, Alemanha, Noruega, Áustria, Lituânia, Senegal, Angola, Hong Kong, Bielorrússia, Moldávia, Ilha Reunião, Austrália, Brasil, Venezuela, Martinica, Guadalupe, Guina, Estados Unidos da América, entre outros. Igualmente, Tey Bonga participou em várias tournées como músico da banda da Cesária Évora, concertos, e festivais nacionais e internacionais, e, também, participou, em estúdio, na gravação de vários discos, desde os anos 70/80, até a época atual, em Portugal, França e Cabo Verde com os seguintes artistas: em vinil, Moisés, com Two Man Sound, na Europa; Raízes & Apartheid, Dany Mariano; Nka por si com Zezé & Zeca de Nha Reinalda, sob a direção de Paulino Vieira; Universo da Ilha, Vasco Martins; Hermínia da Cruz Fortes, Coraçon Leve e Cavol; com Voginha, Felicidade; Quinta com Mariana Ramos; Zé Luís, Serenata; Toy Jack, Paraíso Escondido; Princesito, Spiga; com Bau, Top d’Coroa; Jailza, Silêncio e Ilha Azul; Jorge Humberto, Nov’Astral; Dudu Araújo, Pidrinha, Sodade, Fé e Esperança; Fantcha, Nha Caminhada; Cesária Évora, Mar Azul, Café Atlântico & Nha Sentimento.

Afora o elenco resumido e acima referenciado de grande parte de discos gravados com muitos artistas, Tey Santos gravou com Luís Morais, Boy Gê Mendes, Antonim Travadinha, Voz de Cabo Verde (Paz e amor), Dudú Araújo (Pidrinha) sem contar com artistas estrangeiros como Sum Alvarinho, de São Tomé e Príncipe (arranjos de Paulino Vieira), Rui Veloso e Sérgio Godinho, os dois últimos portugueses. (Tey Santos, 2023). Filiado, primeiro, na Sociedade de Autores Franceses, e, depois, em 2021, na Sociedade Cabo-verdiana de Música (SCM), sob o número 1261, o exímio baterista e percussionista sanvicentino, portador de uma sólida cultura musical, tem sido defensor acérrimo dos direitos legítimos dos músicos cabo-verdianos, da música cabo-verdiana, no geral, e do mecenato, em particular, através da sua prática permanente, da sua postura ética irrepreensível e, sobretudo, da sua valiosa obra musical dispersa, de resto, na vasta discografia de consagrados compositores e instrumentistas.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1168 de 17 de Abril de 2024.