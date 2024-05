Mensagem por ocasião do Dia de África 2024

No Dia de África, celebramos este continente dinâmico e diversificado e as contribuições dos africanos para o nosso mundo. A população jovem e em crescimento do continente, os seus ricos recursos naturais, a sua beleza deslumbrante e a sua diversidade cultural conferem-lhe um potencial enorme.

Iniciativas como a Zona de Comércio Livre Continental Africana e a Agenda 2063 da União Africana, juntamente com a voz crescente de África, incluindo a liderança no domínio das energias renováveis, podem ajudar a concretizar esse potencial. Mas um futuro brilhante para os 1,2 mil milhões de pessoas de África significa enfrentar os desafios que bloqueiam o progresso de África - desde os efeitos das alterações climáticas, aos conflitos mortais e às mudanças inconstitucionais de governo, à fome, à pobreza, à desigualdade e ao peso esmagador da dívida. Temos de salvar os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável. Para tal, será necessário, entre outras acções, reformar a arquitetura financeira internacional para que os países em desenvolvimento possam aceder aos recursos de que necessitam para investir no futuro dos seus povos - incluindo o reforço dos sistemas de educação, o tema da União Africana deste ano. Temos de trabalhar lado a lado com África para construir economias ecológicas assentes nas energias renováveis e garantir que os recursos minerais essenciais do continente beneficiam, em primeiro lugar e acima de tudo, os africanos. Temos de reforçar a nossa colaboração para salvaguardar os direitos humanos, combater o terrorismo e o extremismo violento e - finalmente - silenciar as armas em África. A recente resolução do Conselho de Segurança da ONU para apoiar as operações de paz lideradas por africanos é um passo importante. Em todo o caso, África deve ter um lugar em todos os fóruns multilaterais - incluindo o Conselho de Segurança da ONU, o sistema financeiro internacional e outras estruturas globais de definição de normas. A Conferência do Futuro, a realizar em setembro em Nova Iorque, será um momento para criar uma dinâmica e um progresso. No Dia de África, renovemos o nosso compromisso de apoiar todos os africanos na sua missão de conduzir o seu continente - e o nosso mundo - a um futuro pacífico e próspero para todos.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.