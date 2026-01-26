UM OLHAR SOBRE O ANO 2026 - Perspetivas e mudanças

Para seguir em frente com leveza e intencionalidade será preciso desatar dois dos principais elementos limitantes: sentimentos neutralizadores e pensamentos negativos.

Será impossível desbravarmos novos caminhos, atingir novos sonhos na sombra de pensamentos e sentimentos negativos, obstruindo os fluxos do incentivo e da motivação e da automotivazação?

Para seguirmos em frente sem entraves, devemos pensar em quatro elementos indissociáveis: contexto, pensamento, sentimento e por fim, comportamento.

Em "Programação Neurolinguística" são denominados de "Modelo de Descobrimento". Todo o indivíduo que deseja refazer o percurso, alcançar a estatura de alta performance, deve antes demais analisar e considerar esse modelo. Primeiro elemento: identificar o contexto no qual está a viver, perceber os elementos condicionantes no seu ambiente e quais são as verdadeiras razões para estar na forma em que está. Identificar o contexto é o primeiro passo. Sem isso, será difícil escrutinar nuances preliminares, que determinarão passos posteriores. Elemento número dois: pensamento. Sem dúvida, os nossos pensamentos exercem uma influência gigantesca nas nossas emoções.

Os pensamentos determinam as nossas emoções ou sentimentos. Se os nossos pensamentos não estão programados (sendo influenciados 90% pelo processo do inconsciente), o equilíbrio do nosso sentimento estará em causa.

Todo o sucesso ou derrota tem a sua sede inicial sob os auspícios do pensamento. Quem pensa grande, chega longe e quem pensa pequeno permanece no mesmo lugar.

A maestria do pensamento determina o alcance. Quem pensa limitado não se move para lugar nenhum. Quem se alimenta de pensamentos negativos, dificilmente terá sentimentos positivos. A mente exerce uma função indissociável nas nossas conquistas ou derrotas. Um outro elemento preponderante no processo das nossas conquistas é o sentimento. Sentimentos mal gerenciados provocam emoções negativas e emoções limitantes, que dão espaço a resultados menos positivos.

O campo das emoções representa uma das habilidades mais importantes para o nosso sucesso ou derrota. O autor Daniel Goleman, amplamente conhecido como o pai da "Inteligência Emocional", nos interpela com a elevada relevância da necessidade de exercermos com maestria a "Inteligência Emocional". O famoso escritor e cientista Augusto Cury, contrapondo a teoria de Goleman, argumenta com propriedade sobre a sua nova teoria. De acordo com o escritor, "não existe inteligência emocional", mas sim "Gestão emocional". Argumenta ainda o autor que a as emoções não possuem inteligência, que o possível e racional seria a gestão emocional. De qualquer modo, este pormenor merece a nossa análise e sincero escrutínio científico.

Por último, na lista dos quatro elementos do "Modelo de Descobrimento", é o comportamento.

Este por sua vez implica em reações e ações. Concluímos, de facto, que o comportamento é oriundo de um processo contextual, cognitivo e sinestésico. Não é fruto do acaso, exerce o seu ponto alto e significativo quando todos os processos preliminares cumprirem as funções assertivas. Portanto, que perspetivas e que mudanças esperamos para o ano 2026?

Cada decisão será importante para definir e redefinir que resultados gostaríamos de ter.

O novo ano em si não determina a mudança, mas a mudança determina os resultados que gostaríamos. No contexto pessoal, tudo pode mudar, se as nossas decisões forem sensatas e construtivas. Atitudes negativas reiteradas e cíclicas conduzem a resultados negativos.

Esperar resultados positivos quando as atitudes são as mesmas e negativas, é tolice.

Um olhar sensato prevê circunstâncias que exigem resiliência, determinação e coragem.

Esperar resultados positivos sem reconhecer o preço das lutas e batalhas é ignorar os meandros inerentes do sacrifício e do alto padrão de excelência. Nas entrelinhas prevemos desafios que merecem uma atenção especial.

O necessário é mantermos um otimismo moderado e sábio; um olhar esperançoso, sem fechar os olhos às circunstâncias que nem sempre serão positivas. Reconhecer que o bom senso deve superar qualquer pretensão ou ambição. Por mais que desejemos que os nossos objetivos sejam alcançados é importante pensar se representam uma mais-valia para os que estão no nosso entorno ou se apenas queremos atingir os nossos objetivos por pura ambição mórbida.

Neste pressuposto requer moderação, empatia e maturidade pessoal. Sobretudo ter em alta conta que todo o ato menos positivo voltará ao seu próprio remetente. Impossível escapar das nossas motivações menos positivas e ações destrutivas. No contexto económico, Cabo Verde precisa acreditar que pode ir mais longe, protagonizando feitos extraordinários, promovendo uma justiça social em grande escala e bem-estar aos cidadãos.

Não esquecendo que atitudes humanas e altruístas devem marcar passos firmes, fazendo eco no seio dos cabo-verdianos e melhorando a qualidade de vida de todos. Podemos viver um novo ciclo, um olhar menos egoísta, menos narcisista, visando o bem comum sempre. Permanecer com a mesma mentalidade é perpetuar o fracasso e provocar um suicídio do progresso. Será mais do que necessário anular o que nos mantém na sombra do medo e da insegurança. Sincera renúncia de atitudes menos positivas poderá dar vez e voz a uma nova conjuntura com contornos de grandes mudanças. É possível alterar o status permanente, o modus operandi, renascer de novas ideias e o cultivo da solidariedade genuína.

Solidariedade denominada por Durkheim como "Responsabilidade mútua".

Alcançar os mais necessitados e os que vivem no anonimato social. Numa sociedade em que o egoísmo vem fazendo escola e o consumismo voraz causando um certo desnorte, o resgate da visão holística do bem comum e de um novo renascer para cada cidadão cabo-verdiano é mais do que indispensável.

A solidariedade pura, imbuída do amor poderá maximizar as nossas potencialidades, gerando grandes ganhos. Conclusão: consideremos que a incerteza, a insegurança íntima e a desmotivação poderão ser nuvens densas possíveis no cenário nacional, devemos, entretanto, manter viva a esperança e uma fé inabalável.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1260 de 21 de Janeiro de 2026.