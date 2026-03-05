​Ministro destaca programas de apoio à habitação jovem com bonificação de até 50% dos juros

O ministro das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação, Victor Coutinho, destacou hoje que o Governo tem vindo a implementar programas e instrumentos para facilitar o acesso dos jovens à habitação, incluindo o Programa Habitação Jovem, que prevê bonificação de até 50% da taxa de juros no crédito à habitação e garantias do Estado junto da banca.

O governante falava durante uma “Conversa Aberta” com jovens estudantes realizada no auditório do Centro de Energias Renováveis e Manutenção Industrial (CERMI), na cidade da Praia, no quadro das comemorações do 11.º aniversário da instituição.

O encontro reuniu estudantes das áreas de Frio e Climatização, Mecatrónica, Soldadura Especial, Montagem e Manutenção e Instalações Eléctricas e de Equipamentos Industriais, num momento de diálogo centrado na infraestruturação do país, com destaque para as políticas públicas de habitação.

Durante a sua intervenção, Victor Coutinho apresentou aos estudantes os principais programas desenvolvidos pelo Governo para apoiar os jovens na aquisição da primeira casa, referindo que o Programa Habitação Jovem inclui mecanismos de apoio financeiro, como a bonificação de juros e garantias estatais junto das instituições bancárias.

O ministro destacou igualmente outras iniciativas em curso, entre as quais a construção de habitações destinadas a jovens e a criação de residências estudantis, medidas que, segundo explicou, procuram responder às necessidades habitacionais e apoiar estudantes provenientes de diferentes ilhas e concelhos do país.

A conversa permitiu ainda esclarecer dúvidas colocadas pelos estudantes e reforçar a importância de os jovens conhecerem os programas disponíveis, de forma a aproveitarem as oportunidades existentes para concretizar o objectivo de ter casa própria e desenvolver os seus projectos de vida.