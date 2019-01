​Ex-futebolista António Simões operado à anca após assalto e agressão em Cabo Verde

O antigo futebolista do Benfica António Simões, que foi agredido e assaltado na semana passada em Cabo Verde, foi operado com sucesso, na segunda-feira, a uma fractura na anca, no Hospital da Luz, comunicou aquela unidade hospitalar.

“A Direcção Clínica do Hospital da Luz Lisboa informa, a pedido e com a autorização da família, que o ex-futebolista António Simões foi submetido, no passado dia 31 de Dezembro neste Hospital, a uma cirurgia a uma fractura da anca. A cirurgia foi realizada por uma equipa chefiada pelo ortopedista Vítor Pereira, médico especialista do Hospital da Luz. O procedimento decorreu sem intercorrências”, pode ler-se no comunicado.

Ainda de acordo com o boletim clínico disponibilizado, António Simões “encontra-se ainda internado, estando clinicamente em recuperação e bem disposto”, e “deverá ter alta muito em breve”.

O antigo futebolista português foi assaltado no sábado na cidade da Praia, em Cabo Verde, onde pretendia passar o fim do ano, tendo sido hospitalizado e transportado para Portugal no seguimento dos ferimentos sofridos.

Segundo revelou o presidente da Casa Benfica da Praia ao jornal ‘Asemanaonline’, “o assaltante já foi capturado pela polícia”, mas a identificação do detido, bem como o local onde o futebolista foi assaltado e a arma utilizada no crime, não foi revelada.

António Simões pertenceu à famosa geração de 60, que conquistou uma Taça dos Campeões pelo Benfica e o terceiro lugar no Mundial de 1966 com a selecção portuguesa.

António Simões esteve 16 épocas ao serviço do Benfica.