Combustíveis mais caros em Abril

Subida do preço da gasolina, gasóleo e butano a partir de segunda-feira

Abril vai começar com aumentos no preço do combustível. O maior deles vai incidir sobre a gasolina, que vai custar mais 8$60, uma subida de 7,43%, comparando com o valor actual.

No global, a gasolina passa a ser vendida a 124,30 ECV/L; o Gasóleo Normal, a 103,00 ECV/L; o Gasóleo para Electricidade, a 87,80 ECV/L; o Gasóleo Marinha, a 74,30 ECV/L; Petróleo, a 89,70 ECV/L; o Fuelóleo 380, a 66,10 ECV/L e no Fuelóleo 180, a 71,40 ECV/L. Já o Butano passa a ser vendido a granel por 133,60 ECV/Kg, sendo que as garrafas de 3 Kg passarão a custar 381,00 ECV; as de 6Kg, 801,00 ECV; as de 12kg, 1669,00,00 ECV e as de 55Kg, passarão a valer, 7346,00 ECV. Aumentos que variam entre os 1,62% no gasóleo para Electricidade e os referidos 7,43% na gasolina.

Segundo o comunicado da Agência Reguladora Multissectorial da Economia (ARME), os preços médios dos combustíveis nos mercados internacionais, cotados em USD/ton, mantiveram a tendência de subida durante o mês de Março (3,74%), relativamente ao mês de Fevereiro e a Gasolina apresentou a subida mais acentuada, de 12,34%. As cotações do Butano, do Fuelóleo e do Jet A1 registaram aumentos, de 3,73%, 2,75%, e 2,07% respectivamente, enquanto o Gasóleo registou um aumento ligeiro de 0,63%.

A ARME refere também que o mês de Março ficou marcado, apesar da volatilidade, por uma tendência média de subida das cotações do petróleo. Principalmente por causa da degradação da situação na Venezuela, que contribuiu para uma descida

acentuada da sua capacidade produtiva; pela queda significativa do stock de crude nos EUA e pelo facto dos níveis de cortes da produção de petróleo levado a cabo pela OPEP estarem acima do acordado. Tudo isto contribuiu para apertar os stocks globais de petróleo, dando origem a aumentos de preços desta matéria-prima.

Os novos preços máximos dos combustíveis passam a vigorar de 1 a 30 de Abril.