​Muhammad Yunus já está em Cabo Verde

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva recebe hoje, às 15h30, o Prémio Nobel da Paz, (em 2006), e Fundador do Gremeen Bank – Bangladesh, Muhammad Yunus, que já se encontra em Cabo Verde. Amanhã, Yunus será recebido pelo Presidente da República, anunciou hoje o Governo.

Muhammad Yunus está na cidade da Praia, respondendo a um convite de Ulisses Correia e Silva. O laureado participa num Simpósio Internacional sobre o Papel das Finanças Sociais e Solidárias, que acontece hoje e amanhã, na capital.

Durante a sua estada na cidade da Praia, o Prémio Nobel da Paz em 2006 participa hoje, às 17 horas, no Auditório da Caixa Económica de Cabo Verde (CECV), Várzea, numa conferência magna sobre as Microfinanças e o Negócio Social. Amanhã, sexta-feira, 24, vai participar na 4ª Edição da CVNEXT, que este ano irá ter lugar no Mercado do Plateau.

A conferência sobre microfinanças, que tem o alto patrocínio do Governo, do CITI-Habitat, da Associação Profissional das Instituições de Microfinanças de Cabo Verde – APIMF-CV, da Plataforma das ONG de Cabo Verde e da FAO, visa recolher subsídios e contribuir para a construção de um sistema financeiro internacional ao serviço dos cidadãos e das empresas, ético e socialmente responsável.

Na mesma nota, o executivo recorda que o Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável de Cabo Verde – 2017/2021 (PEDS) prevê no seu objectivo 3 "assegurar a inclusão social e a redução das desigualdades e assimetrias sociais, pela via do emprego, rendimento e educação".

Em 2016, as Instituições de Microfinanças de natureza associativa serviam 11.703 clientes, com uma carteira de crédito de 600.000.000$00 ECV.