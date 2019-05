Morreu Anastácio Filinto Correia e Silva

Faleceu ontem (23), na cidade da Praia, Anastácio Filinto Correia e Silva, aos 90 anos. Ex- director geral dos TACV, foi activista cultural e reconhecido cinéfilo e bibliófilo .

Anastácio Filinto Correia e Silva, a quem os amigos e conhecidos se referiam por Senhor Filinto, faleceu ontem na Hospital Doutor Agostinho Neto, na cidade da Praia, onde estava internado para tratar uma pneumonia. Tinha completado 90 anos recentemente, junto dos filhos, netos, sobrinhos e demais familiares.

Natural de Saltos, ilha de Santiago, onde nasceu em 1929, o extinto exerceu a profissão de contabilista, tendo sido oficial de Fazenda e Contabilidade na década de 60. Já depois da Independência Nacional, foi director-geral da transportadora área nacional, TACV.

Amante do cinema, foi um dos fundadores do cineclube na Praia, ocasionalmente driblando a censura para passar filmes tidos por proibidos. Acabou preso pela PIDE, juntamente com outros colegas.

Viúvo de Hermínia Nunes de Aguiar Cardoso (falecida em 2006), é pai do ex-ministro António Correia e Silva, do músico Antero Simas e do escritor e editor Filinto Correia e Silva, figuras públicas, entre outros.

O enterro realiza-se hoje, pelas 16 horas, no cemitério da Várzea, após serviço religioso na igreja Nazareno do Plateau.

O Expresso das Ilhas endereça sentidas condolências à família.