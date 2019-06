Dia Internacional da Criança: Quase metade das crianças de Cabo Verde vive na pobreza

“Quando vejo uma criança, ela inspira-me dois sentimentos: ternura, pelo que é, e respeito pelo que pode vir a ser”, a frase é do cientista francês Louis Pasteur. Em Cabo Verde, os números do INE mostram como é ser hoje criança em Cabo Verde.

Os dados são preocupantes, 43% das crianças cabo-verdianas vivem em agregados pobres, 14,1% vivem em pobreza extrema. As informações são avançadas pelo Instituto Nacional de Estatística neste dia 1 de Junho, data em que se comemora o Dia Internacional da Criança.

Há 172. 676 menores de 17 anos em Cabo Verde, que representam 31,8% do total da população do arquipélago. 39,9% vivem só com a mãe, 5,8% vivem só com o pai, 17% vivem sem o pai e sem a mãe e 37,3% vivem com o pai e com a mãe.

9% das crianças estão registadas sem o nome do pai. 3,0% sofrem de desnutrição aguda e 11,8% sofrem de desnutrição crónica. 83,1% estão vacinadas, 6,3% estão fora do sistema de ensino e 126 foram vítimas de abusos sexuais. Menos de metade, 34,2%, beneficiam de algum sistema de segurança social.

Instituído a 01 de Junho de 1950 pela Organização das Nações Unidas (ONU), a pedido da Federação Democrática Internacional das Mulheres, a Dia Mundial da Criança tem como objectivo assinalar que toda a criança deverá ter os seus direitos reconhecidos, independentemente do sexo, raça ou credo.

A data foi pensada numa altura em que a Europa vivia em crise, depois da II Guerra Mundial. As condições de vida precárias obrigaram muitas famílias a pôr os filhos a trabalhar para ajudarem também no sustento da casa. Esta situação, a má alimentação e os consequentes problemas de saúde infantil deram origem à criação do Fundo Internacional de Emergência para as Crianças, mais conhecido por UNICEF, organização que é parte integrante da ONU.

Actualmente as crianças da Europa não são a prioridade da UNICEF. Os papéis inverteram-se e é na América do Sul, Ásia e África que a acção desse fundo é mais necessária.

Com a criação do Dia Mundial da Criança, os estados membros da ONU reconheceram às crianças, independentemente da raça, cor, sexo, religião e origem nacional ou social o direito a afecto, amor, compreensão, alimentação adequada, cuidados médicos, educação gratuita, protecção contra todas as formas de exploração e crescer num clima de paz e de fraternidade universais.