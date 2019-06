“É a vez do Maio”, diz o governo

Para além da expansão do porto, a ilha do Porto Inglês viu também ser lançada a nova estrada circular.

Esta sexta-feira arrancou a construção da estrada circular do Porto Inglês, uma obra de cerca de 20 mil contos. “Estamos a cumprir, a desencravar localidades, permitindo maior mobilidade e desenvolvimento da economia local, com consequências na melhoria da qualidade de vida das populações”, escreve o Primeiro-Ministro na sua rede social Facebook.

Segundo o Primeiro-Ministro a nova estrada vai assegurar a criação de um corredor preferencial - Aeroporto/Porto/Cidade do Porto Inglês/Zona Industrial da cidade. “Dentro de 4 meses, estaremos a inaugurá-la”, garantiu o Chefe do Governo.

A preocupação com os prazos já tinha sido referida durante o lançamento das obras de modernização do porto do Maio: “Daqui a um ano e meio, estaremos a inaugurar a Expansão e Modernização do Porto Inglês. É um momento importante para a dinamização da economia da ilha, atracção de investimento privado e de abrir caminhos para o crescimento, a criação de empregos, o aumento do rendimento das famílias e condições de base para criarmos um futuro melhor para os nossos jovens”, sublinhou Ulisses Correia e Silva.