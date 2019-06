Novos preços nos combustíveis: ligeiro aumento do gasóleo e redução da gasolina

A Agência Reguladora Multissectorial da Economia (ARME) actualizou os preços máximos dos combustíveis, válidos desde a meia-noite deste sábado.

De acordo com a tendência de baixa dos preços médios dos combustíveis nos mercados internacionais, (-1,73%), relativamente ao mês de Abril, segundo dados publicados no Platts European Marketscan e LPGasWire, no mercado interno os preços do gasóleo normal, do gasóleo para electricidade e do gasóleo para a marinha nacional aumentaram em 0,95 por cento (%), 1,00% e 1,18%, respectivamente, enquanto os do fuelóleo 180 e 380, diminuíram na ordem dos 2,51% e 1,91%, respectivamente.

Esta diminuição também se regista no preço da gasolina em 0,83%, o do petróleo subiu 0,8%, enquanto o preço do butano registou uma descida na ordem dos 3,26%.

A nova tabela hoje divulgada indica que a gasolina passa a ser vendida a 130,90 escudos/litro, o gasóleo normal a 106,30, o gasóleo para electricidade a 91,00 e o gasóleo para marinha nacional a 77,20 escudos/litro.

O petróleo passou a custar 92,40 escudos/litro, o fuelóleo 380 a 71,80 escudos/quilograma e o fuelóleo 180 a 66,10 escudos/quilograma.

O butano passa a ser vendido a granel por 124,50 escudos/quilograma, sendo que as garrafas de 3kg passarão a custar 355,00, as de 6kg serão vendidos a 747,00, as de 12,5kg a 1.556,00 e as de 55kg a 6.845,00.

Estes novos preços vigoram até ao próximo dia 30 de Junho.