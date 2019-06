Do Alentejo a Cabo Verde: divulgado programa do Dia de Portugal

Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República de Portugal, mantém a tradição de assinalar a data também fora do território nacional.

A Presidência da República portuguesa já anunciou o programa das Comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, que se iniciam, com a presença do Chefe de Estado, no domingo, dia 9 de Junho, logo pela manhã, em Portalegre, com a Cerimónia do Içar da Bandeira Nacional, junto ao Monumento aos Mortos da Grande Guerra, a que se segue a visita às actividades militares complementares.

Terá depois lugar, no Convento de Santa Clara, a apresentação de cumprimentos do Corpo Diplomático acreditado em Portugal, seguida de almoço. A marcar a tarde, a visita ao Museu da Tapeçaria de Portalegre.



Na segunda-feira, dia 10 de Junho, também com a presença do presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, e do primeiro-ministro, António Costa, o Presidente da República preside à Cerimónia Militar Comemorativa do Dia de Portugal, na Av. Movimento das Forças Armadas e na Av. Frei Amador Arrais, onde discursará, para além do Chefe de Estado, o presidente da Comissão Organizadora das Comemorações, o jornalista e portalegrense João Miguel Tavares.



Estará igualmente presente o Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, e, com os militares portugueses, desfilará, também uma representação das Forças Armadas de Cabo Verde.



Terminadas as comemorações em território nacional, o Presidente da República, com o seu congénere cabo-verdiano e o Primeiro-Ministro António Costa, partem para a Ilha de Santiago, onde se realiza, ao fim do dia, um encontro com a Comunidade portuguesa, na Escola Portuguesa da Praia.