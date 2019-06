Peixeiras de São Vicente juntam-se em associação

​A Associação de Peixeiras do Mindelo vai ser apresentada no próximo sábado, com mais de 60 associadas, que pretendem defender os direitos da classe e estabelecer parcerias com diversas instituições.

O projecto, segundo Maria Alice Violante, uma das promotoras, há muito que existia a vontade de juntar as profissionais numa associação.

“Temos muitos direitos que estamos a perder e agora queremos ver, como o direito sobre este mercado, quando estiver a reabilitado. Também relativamente à higiene básica do local e muitos outros”, assegura a peixeira.

Para já, conforme a Inforpress, a iniciativa está “bem avançada”, faltando somente a publicação no Boletim Oficial (BO) para ser legalizada.

Entre as necessidades, Maria Alice Violante aponta também a falta de um veículo para transporte do pescado e ainda uma sede, que contam conseguir a partir da parceria com a Câmara Municipal de São Vicente.

“Esperamos que o presidente da câmara possa estar connosco para nos dar uma força. Despertámos muito tarde, porque as outras ilhas têm associação de peixeiras e pescadores, mas ainda não tínhamos tido esta união e queremos recuperar este tempo perdido”, lança.

A Associação de Peixeiras do Mindelo pretende estabelecer uma outra parceria, no caso com a organização do Kavala Fresk Feastival, realizado no Mindelo no mês de Julho.