​Câmara lança concurso para asfaltagem do centro da cidade e Ribeirinha

A Câmara Municipal de São Vicente abriu o concurso para reabilitação das vias do centro da cidade do Mindelo e pavimentação em calçada da avenida de zona de Ribeirinha, com candidaturas até 17 de Julho.

O propósito é requalificar a estrutura viária do centro do Mindelo, face ao natural desgaste do piso betuminoso ao longo dos últimos 18 anos e, por outro lado, construir “acessibilidades modernas” à localidade de Ribeirinha, segunda zona mais populosa da ilha. O concurso está aberto a todas as empresas nacionais e estrangeiras que reúnam os requisitos necessários. O processo comporta quatro fases: abertura do concurso, apresentação, abertura e avaliação de propostas, assinatura do contrato e adjudicação. A apresentação das propostas deve ser feita até 17 de Julho. A abertura pública das propostas acontece no dia seguinte, 18, na sala de reuniões da Câmara Municipal de São Vicente.

