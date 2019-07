UNFPA destaca ganhos de Cabo Verde na saúde sexual e reprodutiva

​O representante interino do UNFPA em Cabo Verde destaca os ganhos do arquipélago a nível da saúde sexual reprodutiva e reitera o compromisso do organismo em continuar a colaborar com o país para atingir “resultados tangíveis” até 2030.

Boubou Dramane Camara falava durante a cerimónia de abertura do acto central, em Cabo Verde, das celebrações do Dia Mundial da População, que se assinala hoje, 11 de Julho. Para o representante do Fundo das Nações Unidas para a População, os ganhos alcançados foram possíveis graças à implementação de políticas públicas que contribuíram para a melhoria da qualidade de vida das populações. O UNFPA reitera a vontade de colaborar com o executivo e apelou aos governos a cumprirem os seus compromissos de acesso universal aos serviços de saúde sexual e reprodutiva e direitos reprodutivos, conforme acordado na Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento (CIPD), de 1994, e na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. “Há 25 anos, nos países menos desenvolvidos, quase oito em cada 1.000 mulheres morreram durante a gravidez ou o parto, hoje essa taxa foi reduzida para metade", observou. Durante o acto central das celebrações do Dia Mundial da População foi apresentado o relatório sobre a situação da população mundial 2019, intitulado “Um trabalho inacabado: a busca por direitos e escolhas para todos e todas”.

