UE e Camões assinam acordo para a gestão do GESTDOC

A União Europeia e o Camões I.P assinam amanhã, em São Vicente, o acordo de delegação da gestão do projecto GESTDOC - Modernização e Reforço da Cadeia de Identificação e Segurança Documental em Cabo Verde e na Guiné-Bissau.

Segundo o comunicado enviado pela União Europeia o projecto GESTDOC “resulta da identificação de necessidades de investimento na segurança documental, incluindo na segurança dos sistemas de registo e de identificação civil num quadro de modernização administrativa e de governação digital em Cabo Verde e na Guiné Bissau”.

Desta forma surge “esta acção financiada pela União Europeia, através do Fundo Fiduciário de Emergência para África, que resulta de contribuições dos Estados Membros da UE incluindo Portugal. O projecto, com um orçamento de 5 milhões de Euros (cerca de 551 mil contos cabo-verdianos), a implementar pelo Camões I.P. no período 2019-2022, tem como objectivo global melhorar os níveis de segurança e da gestão das migrações em Cabo Verde e na Guiné-Bissau, contribuindo para o respeito dos Direitos Humanos e para o combate ao tráfico de seres humanos a nível regional”.

Ainda segundo aquele comunicado da União Europeia, a Embaixadora da União Europeia em Cabo Verde, Sofia Moreira de Sousa, e o Vogal do Conselho Directivo do Camões I.P, João Neves assinarão o documento.

“Participarão na cerimónia o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Augusto Santos Silva, o Ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades de Cabo Verde, Luís Filipe Tavares, a Ministra dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau, Suzi Barbosa, e a Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação de Portugal, Teresa Ribeiro”, conclui o documento.