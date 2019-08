Obras do Parque de Diversões 5 de Julho executadas a 80%

​A directora-geral do “Parque de Diversões 5 de Julho” revelou quarta-feira que as obras do espaço estão executadas em 80%, lamentando que a existência de “muitas questões burocráticas” condicione a reabertura do equipamento, marcada para este ano.

Alícia Alves assegura, contudo, que as obras decorrem a bom ritmo, estando a decorrer acções de formação de capacitação da equipa que irá trabalhar no local. “Neste momento, as obras estão realizadas em 80% e faltam 20% que correspondem, basicamente, a tudo o que deverá ser feito para a conclusão dos trabalhos em termos de licenças. Estão a decorrer acções de formação de atendimento ao público, aulas de Inglês, tratamento de água e limpeza de piscina, já concluímos a formação de nadadores e salvadores, e teremos também formação em primeiros socorros”, indicou. Faltam concluir as obras das piscinas que, devido a constrangimentos no que se refere a existência de árvores perto da área que estavam a dificultar a realização de pintura e o retoque nos brinquedos e materiais não foi possível garantir o seu término a curto prazo. "Fala-se muito no ambiente de negócios em Cabo Verde, empreendedorismo, mas em termos práticos não se verifica”, frisa. Outro aspecto que falta resolver tem a ver com o acesso à entrada principal do espaço e parque de estacionamento, que fica na área que a Câmara da Praia tem actualmente destinado ao estacionamento de ‘hiaces’. O “Parque de Diversões 5 de Julho”, projecto privado, fica situado no Parque 5 de Julho, na zona da Fazenda, terá vários serviços entre eles, piscina para adultos e crianças, mini roda gigante, pista de carros de choque, carrossel, casinhas e tiro ao alvo, restaurantes, ‘fast food’, ginásio, salão de cabeleireiro, de festa e jogos e um palco para espectáculos, entre outros.

