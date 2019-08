Tarrafal de São Nicolau em números

Desde 2005, no dia 2 de Agosto, é comemorado o dia do município de Tarrafal. Nessa altura, o concelho de São Nicolau foi dividido em dois, passando a parte sudoeste a ser chamada de Concelho de Tarrafal de São Nicolau. O Instituto Nacional de Estatística (INE) apresenta alguns dados do município, para comemorar a data.

O município tem uma população residente de 5217 que corresponde a 42,8% da população da ilha e 1% de Cabo Verde. A idade média é 31,9 e 52% são do sexo masculino. No que tange aos agregados familiares, o concelho tem 1.453. A taxa de alfabetização da população de 15 ou mais anos é de 84,3% e da população de 15 a 24 anos é de 99,3%. Segundo os dados do INE, 43% da população é activa, sendo a maioria do sexo masculino (52,7%). O desemprego atinge 25% dos jovens com idade compreendida entre os 15 e os 24 anos. 91,1% dos munícipes tem acesso a electricidade e 92,8% tem acesso à água através da rede pública. *Sheilla Ribeiro (estagiária)

