IMP interdita saída de embarcações de pesca local

O Instituto Marítimo e Portuário (IMP) interdita a saída para o mar das embarcações de pesca local, botes e pequenas embarcações de boca aberta, devido ao estado do tempo. O alerta é válido para as próximas 24 horas, na região norte do arquipélago.

Segundo comunicado do IMP, durante as próximas 24 horas, na região norte do arquipélago, prevê-se vento fresco a muito fresco, principalmente durante o segundo período do dia. A ondulação deve atingir 1.5 a 2.5 metros.

O alerta de segurança consta de uma publicação na página na rede social Facebook da Autoridade Marítima.

“Comunica a todos os armadores, proprietários, patrões e pescadores em geral, que por razões de segurança encontra-se interdita a saída para o mar das embarcações de pesca local, botes e pequenas embarcações de pesca local, botes e pequenas embarcações de boca aberta, enquanto se mantiverem estas condições do tempo”, lê-se.

O Instituto Marítimo e Portuário pede “redobrada” atenção aos navios ancorados na Baía do Porto Grande e nas imediações dos Estaleiros da Cabnave, no sentido de se “reforçar as amarras dos navios e aumentar a vigilância”, para além do “monitoramento constante” da posição em que se encontram ancoradas.

A autoridade marítima alerta aos moradores e condutores que circulam em zonas próximas à orla costeira que tenham “atenção redobrada” e que sigam à risca todas as instruções das autoridades, até que a situação normalize.